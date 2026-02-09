Familia solicita ayuda para encontrar a su loro paraguayo: “Lo extrañamos mucho"

La búsqueda de un loro paraguayo moviliza desde este lunes a una familia de Paraná, que advirtió por la mañana que el ave doméstica ya no se encontraba en el patio de su vivienda. El animal, criado como mascota y muy cercano a los nietos del hogar, desapareció durante la madrugada y sus dueños decidieron hacer público el pedido de ayuda con la esperanza de obtener información que permita hallarlo.

La pérdida del loro paraguayo generó preocupación, principalmente por el vínculo afectivo que mantenía con los chicos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Almirante Brown 563. Según relató Esteban Ramón Ciprioni, el domingo por la noche el ave se encontraba en el lugar habitual. “A las 11 le dimos de comer y estaba como siempre. Hoy a la mañana ya no se encuentra más”, explicó.

La desaparición y la sospecha de lo ocurrido

El hombre detalló que el animal permanecía dentro de un perímetro cerrado con rejas, donde solía moverse con libertad. Si bien volaba, no se alejaba del domicilio. Por ese motivo, la familia sospecha que pudo haber sido atacado o asustado por algún gato de la zona.

Loro perdido.

“Estaba dentro de un perímetro cerrado. Volaba, por supuesto, pero no salía afuera. Calculamos que puede haber sido algún gato de los vecinos, porque siempre andan muchos”, indicó.

El loro paraguayo, llamado Facundo, estaba acostumbrado al trato cotidiano con la familia y respondía a estímulos y palabras. Ese comportamiento es lo que más sienten sus dueños tras la ausencia.

Dueño del loro perdido. Foto: Elonce.

Un lazo afectivo con los nietos

Ciprioni contó que la mascota se había integrado plenamente a la rutina del hogar. “Es prácticamente de los nietos. Se ha acostumbrado mucho a la familia. Decía ‘hola’, ‘buen día’, pedía comida cuando uno estaba comiendo. Se hacía entender como una persona”, recordó.

Esa cercanía, aseguró, es lo que explica la angustia de su esposa y de los chicos. “Uno lo extraña mucho, por eso estamos preocupados”, agregó.

Ante la incertidumbre, decidieron acercarse a los medios para ampliar la difusión del caso y solicitar colaboración comunitaria. “Estamos muy agradecidos por la posibilidad de que los vecinos vean esto. Cualquier dato puede servir”, remarcó.

Quienes puedan aportar información sobre el loro paraguayo o hayan visto un ave con esas características pueden comunicarse al teléfono 154 47 92 54 o acercarse a la dirección mencionada. La familia espera que, con la ayuda de la comunidad, Facundo pueda regresar a casa.