Policiales En Puesto de Control Vial del Túnel Subfluvial

Un vecino entregó un loro paraguayo para su liberación

Un vecino entregó de manera voluntaria un loro paraguayo en el Puesto de Control Vial del Túnel Subfluvial. El animal silvestre fue puesto a disposición del área provincial correspondiente para su reinserción en el hábitat natural.

8 de Enero de 2026
Liberaron un loro paraguayo
Foto: Policía de Entre Ríos

Un vecino entregó de manera voluntaria un loro paraguayo en el Puesto de Control Vial del Túnel Subfluvial. El animal silvestre fue puesto a disposición del área provincial correspondiente para su reinserción en el hábitat natural.

Un procedimiento por liberación de un animal silvestre se llevó a cabo en el Puesto de Control Vial del Túnel Subfluvial, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. El hecho ocurrió cuando un vecino se presentó de manera voluntaria para entregar un loro paraguayo con el objetivo de que fuera reincorporado a su hábitat natural.

 

Según se informó a Elonce, el hombre acudió a la dependencia policial y entregó el ejemplar sin que mediara ningún tipo de secuestro ni infracción previa.

 

Tras la entrega voluntaria, el personal del puesto vial dio intervención a efectivos dependientes de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, quienes quedaron a cargo del animal silvestre para continuar con los procedimientos correspondientes.

 

Desde la fuerza indicaron que el loro paraguayo sería evaluado y posteriormente reincorporado a su hábitat natural, de acuerdo a los protocolos vigentes para la protección de la fauna silvestre.

Liberaron un loro paraguayo tras una entrega voluntaria (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Liberaron un loro paraguayo tras una entrega voluntaria (foto Policía de Entre Ríos)

El accionar se enmarcó en las tareas de prevención y concientización que realizan las fuerzas de seguridad y los organismos provinciales en relación a la tenencia y protección de animales silvestres. En este caso, se destacó la colaboración voluntaria del vecino, que permitió resguardar al ejemplar y avanzar en su liberación.

 

El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y quedó registrado en la dependencia del Puesto de Control Vial del Túnel Subfluvial, dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

Temas:

Delitos Rurales Túnel Subfluvial loro paraguayo fauna silvestre
