Detuvieron a un hombre en Colón tras una persecución: había robado elementos de una vivienda

Un procedimiento de rutina terminó con una persecución a pie y un detenido en Colón, luego de que un hombre intentara escapar tras advertir la presencia de un patrullero. Según se informó, el sospechoso llevaba consigo distintos objetos que minutos después fueron reconocidos por un vecino como sustraídos de su vivienda.

El hecho se registró durante la mañana de este miércoles, cuando personal de la Policía de Entre Ríos realizaba recorridas preventivas por la zona urbana. En ese contexto, al llegar a la intersección de calle Durán y Pasaje 19, los efectivos observaron a un individuo que comenzó a mostrarse esquivo.

De acuerdo con el parte oficial, el hombre arrojó varios elementos hacia el interior de una propiedad ajena y salió corriendo.

La persecución

Ante esa maniobra, los uniformados iniciaron un seguimiento inmediato y lograron interceptarlo a pocos metros. El sospechoso fue reducido y posteriormente identificado: se trata de un ciudadano de 28 años, domiciliado en la ciudad.

Mientras tanto, los agentes recuperaron los objetos que había descartado durante la fuga. Entre ellos había una cincha de equino, una llave francesa y una botella de aperitivo que resultó dañada al impactar contra el suelo.

Detenido en Colón.

Minutos después se acercó un vecino del sector, quien reconoció esos elementos como propios y denunció que habían sido sustraídos instantes antes desde el interior de su domicilio.

Intervención judicial

Con esos datos, se dio intervención a la Fiscalía de turno de Colón, que dispuso la aprehensión inmediata del involucrado y su traslado a la dependencia policial.

El hombre quedó alojado a disposición de la Justicia, supeditado a una causa que se instruye por el supuesto delito de hurto en flagrancia.

El procedimiento se enmarca en los patrullajes preventivos que se realizan a diario en distintos sectores de Colón, con el objetivo de disuadir hechos delictivos y dar respuesta rápida ante situaciones sospechosas.