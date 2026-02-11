Caso Elías Benítez: la familia pide reabrir la investigación tras hallazgo de su celular

Un año después de la muerte de Elías Benítez, su madre encontró su celular, documentos y una llave en el arroyo La Delfina. La familia solicita reabrir la causa.
A más de un año de la muerte del adolescente Elías Benítez, la investigación sobre su fallecimiento volvió a quedar en el centro de la escena tras el hallazgo de su celular, documentos y una llave en el arroyo La Delfina. El martes por la tarde, Gladys Benítez, madre del joven, encontró estos objetos enterrados en el barro durante una recorrida por el lugar donde había desaparecido su hijo. Tras el descubrimiento, los elementos fueron entregados de inmediato a la División Criminalística de la Policía local para su análisis.
El fiscal Jorge Gutiérrez había cerrado el caso al considerar que se trató de un suicidio, pero la aparición de estos nuevos elementos llevó a la familia a solicitar la reapertura de la causa. La defensa de la familia, representada por el abogado Fabián Otaran, presentó una solicitud formal al fiscal coordinador Lisandro Beherán, argumentando que no existen pruebas suficientes que respalden la hipótesis de suicidio.
Nuevos elementos que cuestionan la hipótesis oficial
El abogado Fabián Otaran explicó que la madre de Elías, en su empeño por encontrar respuestas, regresó al lugar donde anteriormente se había encontrado la bicicleta de su hijo y, aprovechando la bajante del río, decidió recorrer nuevamente la zona. Fue en ese momento cuando encontró el celular, el DNI y una llave de candado guardados dentro de la funda. Este hallazgo, según Otaran, es una nueva prueba que refuerza las dudas sobre el suicidio.
“Es una prueba más del esfuerzo que hace esta mujer reclamando justicia, cuando el Estado no ha brindado todos los elementos y herramientas para dar una respuesta a lo que pasó con Elías”, afirmó el abogado. Además, cuestionó la conclusión inicial del fiscal, subrayando que Elías no tenía antecedentes de depresión y que estaba lleno de proyectos y amigos. También mencionó que existen “claros indicios” de que el joven pudo haber sido amenazado y hostigado previamente, algo que no fue debidamente investigado.
La espera por la reanudación de la causa
El abogado Fabián Otaran ya había apelado la decisión del fiscal de archivar la causa, y actualmente se encuentra a la espera de una resolución por parte del fiscal coordinador Beherán. “Teóricamente, con esta nueva prueba, la causa debería reabrirse y continuar con una mayor profundización”, afirmó Otaran, quien sigue insistiendo en que la hipótesis del suicidio no está respaldada por pruebas concretas, según publicó R2820.
La familia de Elías Benítez y su defensa esperan que la Fiscalía reconsidere la decisión de archivar el caso, ahora que se cuenta con nuevos elementos que podrían modificar el curso de la investigación.