Norris dominó el miércoles de test en Bahréin: tabla de tiempos y la posición de Colapinto

En la primera jornada de test de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito internacional de Bahréin, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, demostró su velocidad y dominio, logrando el mejor tiempo del día con un 1m34s669. El tiempo fue registrado a tan solo 20 minutos del final de la sesión de la tarde, que tuvo una duración total de cuatro horas. El tiempo de Norris dejó atrás a varios competidores de alto nivel, destacando su impresionante ritmo y la puesta a punto de su coche.

Max Verstappen y Charles Leclerc, cerca de Norris

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, quien había sido el más rápido durante la sesión matutina con un 1m35s443, mejoró su tiempo en la tarde, registrando 1m34s798 en los últimos minutos de la jornada. A pesar de la mejora, Verstappen terminó en la segunda posición, a solo 0s129 de Norris, manteniendo su competitividad en la temporada de pretemporada. Mientras tanto, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quien reemplazó a Lewis Hamilton en el SF-26, terminó en la tercera posición con un tiempo de 1m35s190, a medio segundo de la referencia de Norris.

En el cuarto puesto, Esteban Ocon, con el Haas, registró un 1m35s578, mientras que los pilotos de McLaren, Oscar Piastri, y Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, completaron los primeros siete puestos. Sin embargo, Pierre Gasly del Alpine, quien tomó el volante en la tarde de manos de Franco Colapinto, terminó en la octava posición con un tiempo de 1m36s765, demostrando un buen ritmo, aunque algo alejado de los líderes.

Franco Colapinto tuvo problemas técnicos con su Alpine

Por su parte, el joven piloto argentino Franco Colapinto enfrentó varios inconvenientes técnicos con el Alpine A526 durante la sesión matutina. A pesar de su esfuerzo, Colapinto solo pudo completar 28 giros y registró un tiempo de 1m40s330, lo que lo dejó en la última posición del día.

Tabla de tiempos

1º L. Norris McLaren 1'34"669 58

2º M. Verstappen (C2) Red Bull 1'34"798 +00"129 136

3º C. Leclerc Ferrari 1'35"190 +00"521 80

4º E. Ocon (C3) Haas 1'35"578 +00"909 115

5º O. Piastri (C2) McLaren 1'35"602 +00"933 54

6º G. Russell (C3) Mercedes 1'36"108 +01"439 56

7º L. Hamilton (C3) Ferrari 1'36"433 +01"764 52

8º P. Gasly Alpine 1'36"765 +02"096 49

9º N. Hulkenberg Audi 1'36"861 +02"192 72

10º A. Albon Williams 1'37"437 +02"768 68

11º K. Antonelli Mercedes 1'37"629 +02"960 30

12º A. Lindblad Racing Bulls 1'37"945 +03"276 75

13º C. Sainz (C3) Williams 1'38"221 +03"552 77

14º S. Perez Cadillac 1'38"828 +04"159 58

15º G. Bortoleto (C3) Audi 1'38"871 +04"202 49

16º V. Bottas (C2) Cadillac 1'39"150 +04"481 49

17º L. Stroll (C2) Aston Martin 1'39"883 +05"214 36

18º F. Colapinto (C2) Alpine 1'40"330 +05"661 28