Convocan a marcha por justicia para Ariel Goyeneche a dos años de su muerte

Familiares, amigos y vecinos autoconvocados se concentrarán este jueves en la explanada de Tribunales para reclamar avances en la causa por la muerte de Ariel Goyeneche. Exigen celeridad judicial y condena para los responsables.
Convocan a marcha por justicia para Ariel Goyeneche en Paraná al cumplirse el segundo aniversario de su muerte, ocurrida el 12 de febrero de 2024 frente a la Comisaría Segunda, en un hecho que fue calificado por sus allegados como violencia institucional.
La concentración fue convocada para este jueves 12 de febrero a las 18 en la explanada de Tribunales, donde familiares, amigos y ciudadanos autoconvocados reclamarán avances en la causa judicial. Ariel Goyeneche falleció durante una detención policial y, según se informó en su momento, la causa de muerte fue asfixia por compresión mecánica.
Reclamo de celeridad en la causa
Desde el entorno de la víctima señalaron que, pese a la existencia de registros fílmicos y elementos probatorios que darían cuenta de la violencia ejercida durante el procedimiento, la causa avanzó con demoras.
En ese marco, difundieron un mensaje en el que expresaron: “Nos autoconvocamos porque el dolor no prescribe y la impunidad no es opción. Exigimos celeridad en la causa y condena efectiva para los responsables".
La convocatoria buscó visibilizar el caso y renovar el pedido de justicia a dos años del hecho que generó conmoción en la ciudad.
Una causa que sigue abierta
El fallecimiento de Goyeneche ocurrió frente a la Comisaría Segunda, en el marco de una intervención policial. Según denunciaron sus familiares, no se habrían aplicado los protocolos adecuados ante una crisis de salud mental.
La movilización prevista para este jueves apuntó a reafirmar el reclamo de justicia y a mantener vigente el pedido de esclarecimiento del caso.
La concentración se realizará a las 18 en la explanada de Tribunales de Paraná.