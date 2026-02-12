Accidente en la Autovía Artigas: un vehículo de alta gama perdió el control y terminó en la banquina

Un nuevo accidente de tránsito se registró este jueves en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 286, en jurisdicción de Comisaría Colonia Ayuí. El episodio ocurrió alrededor de las 12:20 y fue protagonizado por un automóvil que despistó mientras circulaba en dirección sur–norte.

De acuerdo a la información oficial, el conductor —un hombre mayor de edad— perdió el control del rodado debido a las condiciones climáticas adversas que se registraban en ese momento. Como consecuencia, el vehículo salió de la calzada y terminó sobre la banquina.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho fue clasificado como un accidente tipo despiste. El automóvil involucrado es un BMW que transitaba por la traza nacional cuando, por razones vinculadas al estado del tiempo, su conductor no logró mantener la estabilidad del rodado.

BMW accidentado en la Autovía Artigas.

Si bien la mecánica del episodio deberá analizarse con mayor precisión, las primeras actuaciones indican que la lluvia o la humedad sobre el pavimento habrían influido en la pérdida de dominio.

Sin personas lesionadas

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario el traslado a un centro de salud. Tampoco se registraron terceros involucrados en el hecho.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Colonia Ayuí con colaboración de efectivos de Comisaría La Criolla. El vehículo fue retirado mediante una grúa particular para liberar la banquina y normalizar la circulación.

El tránsito no fue interrumpido, aunque se solicitó precaución a los conductores que circulaban por la zona.