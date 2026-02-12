 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Concordia

Accidente en la Autovía Artigas: un vehículo de alta gama perdió el control y terminó en la banquina

El hecho ocurrió este jueves al mediodía a la altura del kilómetro 286. Un automóvil que circulaba en sentido sur–norte perdió el control por las condiciones climáticas y terminó sobre la banquina. Intervino personal policial y el tránsito no sufrió mayores complicaciones.

12 de Febrero de 2026
BMW accidentado en la Autovía Artigas.
BMW accidentado en la Autovía Artigas.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía a la altura del kilómetro 286. Un automóvil que circulaba en sentido sur–norte perdió el control por las condiciones climáticas y terminó sobre la banquina. Intervino personal policial y el tránsito no sufrió mayores complicaciones.

Un nuevo accidente de tránsito se registró este jueves en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 286, en jurisdicción de Comisaría Colonia Ayuí. El episodio ocurrió alrededor de las 12:20 y fue protagonizado por un automóvil que despistó mientras circulaba en dirección sur–norte.

 

 

De acuerdo a la información oficial, el conductor —un hombre mayor de edad— perdió el control del rodado debido a las condiciones climáticas adversas que se registraban en ese momento. Como consecuencia, el vehículo salió de la calzada y terminó sobre la banquina.

 

Cómo ocurrió el siniestro

 

El hecho fue clasificado como un accidente tipo despiste. El automóvil involucrado es un BMW que transitaba por la traza nacional cuando, por razones vinculadas al estado del tiempo, su conductor no logró mantener la estabilidad del rodado.

 

BMW accidentado en la Autov&iacute;a Artigas.
BMW accidentado en la Autovía Artigas.

 

Si bien la mecánica del episodio deberá analizarse con mayor precisión, las primeras actuaciones indican que la lluvia o la humedad sobre el pavimento habrían influido en la pérdida de dominio.

 

Sin personas lesionadas

 

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario el traslado a un centro de salud. Tampoco se registraron terceros involucrados en el hecho.

 

 

En el lugar trabajó personal de Comisaría Colonia Ayuí con colaboración de efectivos de Comisaría La Criolla. El vehículo fue retirado mediante una grúa particular para liberar la banquina y normalizar la circulación.

 

El tránsito no fue interrumpido, aunque se solicitó precaución a los conductores que circulaban por la zona.

Temas:

Accidente Autovía Artigas BMW
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso