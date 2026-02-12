Este fin de semana se realizará el carnaval de Paraná: "Es muy identitario de nuestra ciudad"

REDACCIÓN ELONCE
La edición 2026 volverá a reunir a comparsas, baterías y agrupaciones carnavaleras en el predio de Salvador Maciá, entre General Gervasio Artigas y Coronel Uzin, consolidando al carnaval como una de las principales celebraciones populares de la ciudad.
Del viernes 13 al lunes 16 de febrero, se realizarán en Paraná los tradicionales carnavales. Serán, como cada año, en calle Salvador Maciá. El evento es organizado por la Municipalidad de Paraná junto a la Red de Artistas del Carnaval Paranaense (RACP).
La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, brindó a Elonce detalles sobre la organización, las expectativas y el desarrollo del evento.
En ese sentido, destacó el trabajo sostenido de las agrupaciones: “Las agrupaciones carnavalescas se preparan durante todo el año. Es un trabajo que realmente es de admirar”. En esta edición participarán “12 distintas manifestaciones culturales que tienen que ver con el carnaval, que tiene su particularidad”.
Subrayó además el perfil identitario del evento: “El carnaval nuestro es un carnaval identitario donde, en primer lugar, tiene que tener un 25% de la artística que debe ser sustentable”. Y agregó: “Esperamos contar con mucha gente, con muchos vecinos y muchas vecinas que acompañen este evento que además tiene que ver con la identidad paranaense”.
En relación con la organización, explicó que por decisión de la intendenta Rosario Romero “se han redoblado los esfuerzos”. En ese marco, indicó: “Tenemos nuevas tribunas, tenemos una logística que, en este momento, por más que está lloviendo, está trabajando todo el personal municipal”. Destacó la participación de distintas áreas: “Alumbrado Público, Servicios Públicos, Control Urbano, la gente de Cultura, para que este fin de semana se viva realmente una fiesta”. También remarcó que “las entradas son muy módicas” e invitó a la comunidad a acompañar.
Sobre el lunes 16, detalló que se realizará el Carnaval de las Infancias, denominado “Tracatá”: “Comienza a las 19 horas, todos los demás días comienza el carnaval a las 20 horas, con una módica entrada de 5000 pesos y menores de 10 años gratis”. Ese mismo lunes será la coronación.
Bahler remarcó que “todo lo recaudado en la entrada y puestos gastronómicos, va directamente para las comparsas”. Y sostuvo: “Es una forma también de contribuir a que el carnaval crezca y el año que viene tengamos otro tipo de manifestación artística”.
En cuanto a las recomendaciones para el público, señaló que se podrán asistir con reposera: “Hay tribunas también. Va a haber sillas para que puedan alquilar, pero también pueden ir con su reposera”. Informó que el viernes, sábado y domingo la actividad comenzará a las 20 horas, mientras que el lunes lo hará a las 19.
El carnaval tendrá carácter competitivo. “El jurado ya está aquí a partir del viernes a la mañana temprano y empiezan a entrevistar a las distintas agrupaciones. Empieza su puntuación a partir de las 21:30, que comienza realmente la primera pasada de los carnavales”, explicó. Habrá “categoría A y categoría B en cuanto a las comparsas”, diferenciadas por la presencia o no de carrozas, además de baterías y grupos carnavalescos. “En total son 12 que van a pasar tanto el viernes como el sábado; y ya el lunes solamente los finalistas”.
Finalmente, la directora se refirió a la posibilidad de lluvias: “Trabajamos junto con Defensa Civil, que está en continua comunicación con el Servicio Meteorológico. Vamos día a día monitoreando todo el tiempo”. Indicó que las decisiones se tomarán cada tarde según las condiciones climáticas y recordó que, de ser necesario, “también el martes es feriado”, lo que permitiría extender la programación.
Agrupaciones participantes
El despliegue en pista contará con la participación de:
- Comparsas Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá.
- Comparsas Categoría B: Fantasía y Alma Verde.
- Baterías: Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing.
- Conjuntos Carnavalescos: Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.
Tracatá Carnaval de las Infancias
El lunes 16 de febrero, previo a la Noche de Coronación, las infancias serán protagonistas de una nueva edición de Tracatá, con la participación de las agrupaciones que se inscriban hasta el viernes 6 de febrero. Las inscripciones para el Carnaval de las infancias se habilitan el lunes 2 de febrero. Elonce.com