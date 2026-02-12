Asociación Civil Paradar realizará una feria para juntar útiles escolares

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Civil Paradar lanzó una campaña para juntar útiles escolares y organiza una feria con fines solidarios. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que los alumnos puedan acceder a los materiales necesarios para el regreso a clases, supo Elonce.
La Asociación Civil Paradar lanzó una campaña para juntar útiles escolares y organiza una feria con fines solidarios. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que todos los niños y niñas de Paraná, y de la provincia, puedan acceder a los materiales necesarios para el regreso a clases.
En un diálogo con Elonce, Germán López Segura, presidente de la Asociación, destacó la importancia de la colaboración de la comunidad: “Largamos, como todos los inicios de año, esta campaña de recolección de útiles para poder llegar a todas las escuelas de Paraná, pero también de la provincia”. Además, subrayó la tarea que realizan otros referentes de la asociación, quienes están comprometidos con la organización de la colecta. “Invitamos a toda la ciudadanía que de lunes a viernes, por la tarde y por la mañana, se contacten para poder acercar cualquier útil”, dijo.
La vicepresidenta, Claudia Mateoda, también detalló que la sede de la asociación, ubicada en calle 25 de junio 230, está abierta de lunes a viernes de 9 a 12 horas, para recibir las donaciones. Por la tarde, las personas interesadas deben coordinar previamente con los números de contacto indicados por la organización. Además, Claudia destacó otros proyectos importantes para la asociación, como la continuación de actividades de prevención del suicidio, que comenzarán en la ciudad de Crespo y se expandirán internacionalmente con un convenio con Uruguay.
También mencionó los nuevos talleres que comenzarán en marzo, como moda circular y artes marciales, y la ampliación de capacitaciones para emprendedores en toda la provincia.
Por su parte, Vanesa López, referente de la Asociación Paradar, explicó que la feria solidaria que se llevará a cabo este lunes será en una quinta en zona de Ramírez Sur, sobre Avenida Ramírez y Juan B Justo.
“Es una expo de ferias, no solo de ropa, sino también de estética, alimentos, y muchas otras actividades. Tendremos un sector para niños, pileta, y actividades recreativas para disfrutar un día de camping”, contó. Además, la entrada tendrá un costo y se podrá acceder con la donación de útiles escolares. Aquellos que deseen participar como feriantes deben inscribirse previamente en la cuenta de Instagram vanesa_expotendencias
Gustavo Rodríguez, también integrante de la Asociación Paradar, expresó su satisfacción por la colaboración de la comunidad: “Sabemos que esta es una campaña que muchos chicos están necesitando. Por eso, pedimos a la ciudadanía que continúe con su colaboración, tanto en Paraná como en el interior”. Elonce.com