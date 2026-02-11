 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Sueldo de cajeros y repositores en supermercados: lo que cobrarán en febrero

Los empleados de supermercados como Jumbo, Carrefour y Coto recibirán en marzo de 2026 sus salarios de febrero con nuevos aumentos salariales y sumas fijas.

11 de Febrero de 2026
Empleado de supermercado.
Foto: Archivo Elonce.

En febrero de 2026, los trabajadores de supermercados como Jumbo, Carrefour y Coto, regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, verán reflejados los ajustes salariales acordados en la última paritaria del sector. Según las cifras difundidas por el sindicato de comercio, el sueldo básico de los empleados varía según la categoría, pero también deben sumarse los adicionales por antigüedad, presentismo y horas extras, lo que incrementa el monto final recibido por cada trabajador.

 

Foto: Archivo Elonce.

 

Para los cajeros, la escala salarial para febrero establece que los empleados de la Categoría A recibirán un salario bruto de $1.171.091, mientras que los de Categoría B y C cobrarán $1.176.448 y $1.183.333, respectivamente. Estas cifras corresponden al sueldo básico y, a esos montos, se sumarán los adicionales, lo que puede llevar el salario final a cifras más altas, especialmente si se incluyen bonificaciones por antigüedad y presentismo. Además, se detalló que los empleados de comercio percibirán sumas fijas no remunerativas, que ascienden a $100.000 mensuales, divididas en dos pagos de $40.000 y $60.000, vigentes hasta marzo de 2026.

 

Composición del sueldo para repositores y otros empleados

 

En cuanto a los repositores, que no tienen una categoría exclusiva dentro del convenio, se los incluye en la subcategoría de Auxiliares. Su salario básico mensual es de $1.171.091. A pesar de no contar con una categoría definida, los repositores tienen un rol clave en el funcionamiento de los supermercados, lo que se ve reflejado en los ingresos similares a los de cajeros. Al igual que los cajeros, se les sumarán los adicionales correspondientes por antigüedad, presentismo y horas extras, elevando así el total percibido.

 

Foto: Archivo Elonce.

 

Las escalas salariales para otros empleados de comercio también varían según las categorías. Por ejemplo, los administrativos de la categoría F, los más altos, alcanzan un salario básico de $1.218.519, mientras que los vendedores en la categoría D reciben $1.218.519. Las sumas fijas, como las mencionadas anteriormente, también aplican en estos casos y se suman a los ingresos básicos. Estos ajustes salariales son resultado del acuerdo paritario firmado en diciembre de 2025, que incluye un aumento del 1% en los salarios, además de la continuidad de las sumas no remunerativas.

empleados Supermercados
