 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y cerró el miércoles en $1420 para la venta

En el Banco Nación la cotización minorista se mantiene en los $1.420, y quedó por debajo del blue, que operó en $1.430 para la venta. En tanto, el dólar mayorista retrocedió $2 hasta los $1.404.

11 de Febrero de 2026
Dólar
Dólar

En el Banco Nación la cotización minorista se mantiene en los $1.420, y quedó por debajo del blue, que operó en $1.430 para la venta. En tanto, el dólar mayorista retrocedió $2 hasta los $1.404.

El dólar oficial anota su quinta caída al hilo este miércoles 11 de febrero y roza los $1.400, en un contexto en el cual la oferta de divisas se impone sobre la demanda y las monedas de la región se aprecian. La brecha con el techo de la banda se toca máximos de seis meses.

 

Según se informó, el dólar mayorista retrocedió $2 hasta los $1.404. Por ende, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.581,83) se posiciona en el 12,7%, máximo desde el 19 de agosto.

 

 

Mientras tanto, en el Banco Nación la cotización minorista se mantiene en los $1.420, y quedó por debajo del blue, que operó en $1.430 para la venta.

 

En el segmento bursátil, los financieros bajan levemente, el MEP cae a $1.429,82 y el CCL retrocede a $1.473,23.

 

Especialistas remarcaron que la caída sostenida del dólar responde principalmente a un rebalanceo entre la oferta y la demanda en el Mercado Libre de Cambios, ante un buen nivel de exportaciones y un significativo flujo de divisas por colocaciones de deuda (de empresas y provincias). "El BCRA estuvo comprando por pantalla pero también aprovechó esas emisiones grandes para comprar en bloque, ahí hizo la diferencia", aseguraron.

 

El Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de UADE exhibió que en enero la liquidación del agro superó los u$s100 millones diarios, muy por encima de los niveles observados en los meses previos. En paralelo, la deuda privada aportó otros u$s1.300 millones durante el mes.

 

"El contexto internacional también jugó a favor, con un dólar global debilitado y flujos positivos hacia mercados emergentes. No obstante, la recalibración de las bandas cambiarias, si bien otorgó mayor margen de maniobra, comenzó a reflejarse en un aumento de las expectativas de depreciación, reduciendo el rol del tipo de cambio como ancla nominal", agregaron.

Temas:

dolar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso