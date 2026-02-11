El dólar oficial volvió a bajar y cerró el miércoles en $1420 para la venta

En el Banco Nación la cotización minorista se mantiene en los $1.420, y quedó por debajo del blue, que operó en $1.430 para la venta. En tanto, el dólar mayorista retrocedió $2 hasta los $1.404.
El dólar oficial anota su quinta caída al hilo este miércoles 11 de febrero y roza los $1.400, en un contexto en el cual la oferta de divisas se impone sobre la demanda y las monedas de la región se aprecian. La brecha con el techo de la banda se toca máximos de seis meses.
Según se informó, el dólar mayorista retrocedió $2 hasta los $1.404. Por ende, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.581,83) se posiciona en el 12,7%, máximo desde el 19 de agosto.
Mientras tanto, en el Banco Nación la cotización minorista se mantiene en los $1.420, y quedó por debajo del blue, que operó en $1.430 para la venta.
En el segmento bursátil, los financieros bajan levemente, el MEP cae a $1.429,82 y el CCL retrocede a $1.473,23.
Especialistas remarcaron que la caída sostenida del dólar responde principalmente a un rebalanceo entre la oferta y la demanda en el Mercado Libre de Cambios, ante un buen nivel de exportaciones y un significativo flujo de divisas por colocaciones de deuda (de empresas y provincias). "El BCRA estuvo comprando por pantalla pero también aprovechó esas emisiones grandes para comprar en bloque, ahí hizo la diferencia", aseguraron.
El Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de UADE exhibió que en enero la liquidación del agro superó los u$s100 millones diarios, muy por encima de los niveles observados en los meses previos. En paralelo, la deuda privada aportó otros u$s1.300 millones durante el mes.
"El contexto internacional también jugó a favor, con un dólar global debilitado y flujos positivos hacia mercados emergentes. No obstante, la recalibración de las bandas cambiarias, si bien otorgó mayor margen de maniobra, comenzó a reflejarse en un aumento de las expectativas de depreciación, reduciendo el rol del tipo de cambio como ancla nominal", agregaron.