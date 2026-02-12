Últimos días para postularse al Órgano de Revisión de Salud Mental en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos atraviesa la etapa final de convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil integren su plenario, un espacio clave para la defensa de derechos humanos en el ámbito judicial.
El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos se encuentra en la recta final del período de postulaciones para integrar su plenario, una instancia central en la promoción y protección de los derechos humanos de personas usuarias del sistema de salud mental. La convocatoria, publicada el 5 de diciembre en el Boletín Oficial, está dirigida a organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en la defensa de derechos.
En diálogo con GPS, el secretario ejecutivo del organismo, Martín Cabrera, explicó que se trata de una instancia fundamental para fortalecer la participación social en un ámbito institucional poco habitual dentro del Poder Judicial. “Estamos en la última etapa para las postulaciones, para integrar lo que es el plenario del órgano de revisión de salud mental de la provincia de Entre Ríos”, señaló.
El funcionario recordó que el llamado se difundió a través de distintos medios con el objetivo de garantizar la mayor participación posible. “Se dio difusión en los medios convocando a lo que son las asociaciones, a la sociedad civil, invitándolos a que se postulen para participar en lo que es el plenario del órgano de revisión”, detalló.
Un organismo clave para la protección de derechos
El Órgano de Revisión de Salud Mental fue creado a partir de la sanción de la Ley Provincial 10.445 en 2016, en adhesión a la Ley Nacional de Salud Mental. Funciona en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, dentro del Poder Judicial, y tiene como misión supervisar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
Cabrera explicó que “Las funciones del órgano es la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental, de las personas con discapacidad psicosocial”. En ese sentido, subrayó que se trata de un organismo específico de control, orientado a evitar vulneraciones históricas que han afectado a este colectivo.
Asimismo, remarcó la particularidad institucional del espacio: “Si bien está creado el organismo en el ámbito de lo que es el Ministerio Público de la Defensa y nosotros somos parte de ese organismo, la conformación y la forma de funcionamiento tiene una particularidad que le da participación a la sociedad civil”.
Participación civil dentro del Poder Judicial
El plenario del organismo está compuesto por seis integrantes: tres representantes estatales y tres de la sociedad civil. Estos últimos se dividen en tres estamentos: asociaciones profesionales vinculadas a la salud mental, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de familiares o personas usuarias del sistema.
“En ese plenario todos los representantes, tanto los tres representantes estatales como los tres representantes de la sociedad civil tienen un voto”, precisó.
En caso de empate, el Ministerio Público de la Defensa cuenta con el voto definitorio. Las decisiones adoptadas en ese ámbito marcan los lineamientos generales que luego ejecuta la Secretaría Ejecutiva con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la psicología, psiquiatría y trabajo social.
Cómo postularse y qué se evalúa
Las asociaciones interesadas pueden presentar su postulación en la sede del organismo, ubicada en calle Córdoba 522, o por correo electrónico, cumpliendo con los requisitos formales exigidos, entre ellos contar con personería jurídica y acreditar trayectoria en la defensa de derechos humanos.
“No se evalúa personas, se evalúa la asociación”, aclaró Cabrera, quien señaló que uno de los principales criterios es la actividad desarrollada por la entidad en relación con la problemática de salud mental. La designación es por dos años, con posibilidad de prórroga por un período similar.
Finalmente, el secretario ejecutivo destacó la relevancia democrática del espacio y alentó a las organizaciones a participar. “Es muy importante esta participación de la sociedad civil porque es algo que no es común en los organismos del poder judicial que tenga esta participación la sociedad civil”, concluyó.