Maratón acuática Santa Fe-Coronda: la paranaense Lola Merlo, con 17 años, lista para el desafío

REDACCIÓN ELONCE
La maratón acuática Santa Fe-Coronda sumará este año una joven promesa entrerriana entre sus competidoras. Lola Merlo, nadadora del Paraná Rowing Club, afrontará el exigente desafío de los 59 kilómetros con tan solo 17 años, en una prueba que demanda resistencia física y una fortaleza mental extraordinaria.
“Significa un montón poder terminarla a esta carrera”, sostuvo la adolescente, consciente de la magnitud del reto que tiene por delante. La competencia, considerada una de las pruebas de aguas abiertas más emblemáticas del país, exige un promedio mínimo de nueve horas de nado continuo en el río.
Merlo explicó cómo logró clasificarse para la tradicional prueba santafesina: “Tenía que hacer un promedio de cuatro horas nadando y eso lo logré gracias a la carrera del chapetón, que ahí cumplí las cuatro horas. Ahí me clasificaron”. Ese requisito, clave para garantizar la preparación de los competidores, fue superado con éxito por la joven nadadora.
Preparación intensa para un desafío histórico
La preparación para la maratón acuática Santa Fe-Coronda es exigente y no deja margen para improvisaciones. Lola entrena todos los días con una rutina que combina pileta, río y gimnasio, apuntando tanto a la resistencia como a la técnica y la fuerza.
“Entreno todos los días: martes y jueves hago pileta, río y gimnasio; los lunes, miércoles y viernes entreno dos horas en la pileta y a veces tres”, informó, detallando el compromiso que asume a diario para llegar en las mejores condiciones a la competencia.
Su vínculo con las aguas abiertas comenzó casi por casualidad. Tras iniciarse en la natación desde muy pequeña, encontró en el río un espacio donde se siente plenamente cómoda. “Un día mi entrenador dijo de tirarnos al río y ahí me gustó. Sino no lo haría. En el río me siento más libre y en pileta no me gusta nadar”, relató, dejando en claro que su pasión está lejos de los carriles delimitados.
La experiencia del entrenador, un respaldo clave
Más allá del entrenamiento físico, la joven sabe que el componente psicológico será determinante. “Lo mental para esta carrera es demasiado”, expresó, subrayando que la concentración y la capacidad de sostener el esfuerzo durante horas serán tan importantes como la preparación corporal.
Su entrenador, Luciano Sales Rubio, destacó no solo el potencial de Lola, sino también el crecimiento del grupo de nadadoras que compiten en aguas abiertas. En ese sentido, mencionó el desempeño de Milagros Lescano Doce en una prueba disputada en Santa Fe: “Soportó lo que va a soportar Lola, a pesar de que es la mitad (del recorrido)”.
Sales Rubio aporta además su propia experiencia como exnadador de elite en este tipo de competencias. “De Lola fui el promotor de aguas abiertas para ellas. En mis últimos años como nadador fue en aguas abiertas, en lo cual pude lograr ganar la Hernandarias-Paraná en 2013 y fui segundo en la Santa Fe-Coronda. Me sale natural transmitirle toda mi experiencia en ellos y gracias a Dios se vienen dando los resultados como vine pensando”, precisó.