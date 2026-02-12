Los Pumitas en el CAE: "Es un sueño representar al país", dijeron los jugadores paranaenses

Los paranaenses Basilio Cañas, del club Estudiantes; Franco Benitez, de Tilcara y Franco Marizza, del Paraná Rowing Club, miembros de la Selección Argentina Sub-20 de rugby, Los Pumitas, dialogaron con Elonce sobre el entrenamiento que se llevó a cabo en Paraná este jueves. Los 46 jugadores, provenientes de distintas uniones del país, realizaron ejercicios en la sede del parque Urquiza del Club Estudiantes.

Franco Marizza

El plantel de los Pumitas entrena en Paraná

Los Pumitas entrenaron en Paraná. Foto: El Once

Acerca de la actividad deportiva, Benitez sostuvo que “los entrenamientos vienen siendo muy duros y de mucha intensidad, pero estamos todos muy bien”. Sobre la convocatoria del seleccionado Sub-20 nacional de rugby, señaló: “Estamos muy felices porque es un nuevo año”.

Franco Benitez

Basilio Cañas

“El coach nos pide mucha intensidad, mucha defensa porque el año pasado no falló mucho, creo que esas dos cosas son las más importantes”, reconoció.

En cuanto a su club de origen, Tilcara, y su participación a nivel nacional, destacó: “Es orgullo estar representando el club acá y creo que todo esto va dedicado a ellos porque son mi segunda casa”.

Por su parte, Marizza expresó su felicidad por la primera convocatoria del año. “Estoy muy contento que sea en Paraná, que toda la gente del club esté apoyando”.

Acerca de las exigencias, enumeró: “Mucha intensidad en la carrera, en la defensa, que sea una base de lo que va a hacer Argentina en el Mundial M20. Más adelante iremos profundizando otro aspectos, pero desde la base, la defensa y la intensidad”.

Cañas expresó su alegría ya que su club es anfitrión del entrenamiento. “Muy feliz de ver a todos los chicos afuera también, los chicos están siempre, los padres, los entrenadores, en la tribuna, así que es una alegría”.

Cabe recordar que Los Pumitas integran el Grupo C para el Mundial Juvenil 2026, del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, donde enfrentará a Estados Unidos.

Al respecto, Benitez señaló: “Es una meta para llegar, este año no quedan muchas concentraciones, pero a meterles en toda para poder quedar”.

“Como todo como todo jugador, que tiene ganas de llegar lo más lejos posible, a jugar un mundial, disfrutando paso a paso, día a día, cada entrenamiento, que al final de todo es lo más importante”, señaló Marizza.

De su lado, Cañas enfatizó: “Es un sueño poder representar al país a nivel mundial, laburando para eso y mejorando día a día”.