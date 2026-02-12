La carrera nocturna “Ciudad de Paraná” suma más cupos tras récord de inscriptos

La quinta edición de la carrera nocturna “Ciudad de Paraná” volvió a mostrar una convocatoria superior a lo previsto y, ante la alta demanda, la Municipalidad decidió habilitar 100 nuevos cupos para quienes deseen participar en la modalidad sin remera. La competencia se desarrollará el próximo sábado 21 de febrero en el Balneario Thompson.

En una primera etapa, la organización había proyectado la presencia de unos 2.000 corredores. Sin embargo, al cierre inicial de inscripciones ya se habían registrado 2.200 participantes. Posteriormente se sumaron 200 lugares adicionales —divididos entre opciones con y sin indumentaria oficial— que también se completaron en poco tiempo.

Más inscripciones por alta demanda

Este jueves 12 de febrero se reabrió el sistema de inscripción con 100 cupos más para la modalidad sin remera. El valor para anotarse es de 8.000 pesos y el trámite debe realizarse a través del sitio digital Encarrera.com.ar/parana.

Carrera nocturna en Paraná.

Desde la organización señalaron que el interés de atletas locales y de otras localidades motivó la decisión de ampliar la capacidad. La carrera nocturna abrirá el calendario provincial oficial de competencias atléticas y contará con dos distancias: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros en formato competitivo y recreativo.

Recorrido y perfil del evento

La largada está prevista para las 20 horas en el Balneario Thompson, punto que también funcionará como llegada. El circuito abarcará sectores de Puerto Nuevo, la Costanera y el borde costero, consolidando un recorrido urbano con vista al río.

Organizada por la Municipalidad de Paraná a través de la Subsecretaría de Deportes, la carrera nocturna forma parte de una agenda de actividades deportivas y recreativas que buscan posicionar a la ciudad en el circuito nacional de eventos de este tipo.

Además, la edición 2026 volverá a apostar por un perfil sostenible, incorporando iluminación LED en el trazado, medallas elaboradas con material reciclado y recomendaciones vinculadas al uso de envases reutilizables y al cuidado del espacio público.