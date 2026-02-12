Una adolescente del Paraná Rowing enfrentará el desafío de la Maratón Santa Fe – Coronda

La nadadora Lola Merlo, integrante del Paraná Rowing Club, será una de las participantes más destacadas en la próxima edición de la Maratón Santa Fe – Coronda, que se disputará el 21 de febrero. Esta competencia, que se realiza anualmente, es considerada una de las más emblemáticas y desafiantes del calendario de aguas abiertas, con un recorrido de 59 kilómetros que conecta las ciudades de Santa Fe y Coronda. La largada está programada para las 8:30 hs desde la Costanera de Santa Fe, con llegada estimada alrededor de las 16:40 hs en Coronda. Para Lola, este será uno de los retos más importantes de su carrera deportiva.

A sus 17 años, Lola llega a la competencia en un gran momento deportivo, luego de haberse especializado en pruebas de larga distancia tras haber practicado otros deportes en su infancia. La natación se convirtió en su verdadera pasión, y en la última temporada ha cosechado resultados sobresalientes, consolidándose como una de las promesas más destacadas en su categoría.

Un recorrido lleno de logros y preparación

Lola ha demostrado su crecimiento y destreza en varias pruebas de larga distancia, lo que le ha permitido clasificar a la Santa Fe – Coronda. Entre sus logros más importantes, destacan:

Ganadora de la Chapetón Paraná (34 km), lo que le permitió clasificarse para la maratón más importante del país.

de la (34 km), lo que le permitió clasificarse para la maratón más importante del país. Primer puesto en la categoría amateur en la competencia Villa Urquiza – Paraná .

en la categoría en la competencia . Cuarto lugar en la clasificación general en otra edición de la misma competencia.

en la clasificación general en otra edición de la misma competencia. Ganadora del Circuito de Aguas Abiertas de San José del Rincón , donde se disputaron cuatro fechas a lo largo de la temporada.

del , donde se disputaron cuatro fechas a lo largo de la temporada. Tercer puesto en la competencia La Esmeralda – La Paz (18 km).

El desafío más grande de su carrera

Con una preparación intensa y el apoyo de su familia y equipo de trabajo, Merlo afrontará este desafío con el objetivo de completar la histórica travesía que ha marcado a generaciones de nadadores en Argentina. Para ella, la Santa Fe – Coronda no es solo una competencia, sino el sueño de todo nadador de aguas abiertas: desafiar el río, la distancia y, sobre todo, superar sus propios límites. “Estoy nerviosa, pero estoy confiada”, expresó.

El Paraná Rowing Club se enorgullece de tener a una de sus jóvenes promesas representando a la institución en uno de los eventos más importantes de la natación internacional. El club, que se destaca no solo en natación, sino en muchas otras disciplinas, sigue siendo un pilar fundamental en el deporte entrerriano. Lola Merlo llevará el nombre del Rowing y de la ciudad de Paraná con cada brazada en esta prueba que reafirma el gran momento de la natación del club.