Lorenzo Rizzi tras participar de la maratón acuática Paraná-Santa Fe: "Busco entrar en la Selección Argentina"

REDACCIÓN ELONCE
Lorenzo Rizzi, nadador del Club Atlético Estudiantes, se convirtió este fin de semana en el campeón de la maratón acuática Paraná‑Santa Fe, completando un exigente recorrido de 31 kilómetros en cuatro horas y media.
El joven atleta, de apenas 16 años, ya venía de destacarse en la maratón acuática Villa Urquiza-Paraná y aseguró que esta fue, hasta el momento, la prueba más larga que ha nadado. “Fue dura, no lo voy a negar. Para mí a las tres horas se me medio que la cabeza me empezó a quemar, me empezó a jugar en contra”, confesó sobre los momentos más difíciles de la carrera.
Con una rutina diaria que incluye más de 10 km de natación y entrenamiento en gimnasio, Rizzi demuestra disciplina y pasión por el deporte. “Todo deportista tiene que llevar una rutina de gimnasio, de pesas. Yo nado aproximadamente un poquito más de 10 km diarios. Son dos turnos, son más o menos cuatro horas diarias o capaz que cinco veces”, comentó sobre su preparación física.
Un recorrido desafiante y lleno de obstáculos
La maratón acuática Paraná‑Santa Fe inició a las 11 de la mañana y Rizzi llegó a las 3:30 de la tarde, atravesando tramos complejos del río Paraná y sus afluentes. “El recorrido fue cruzando el río Paraná. Ahí llegamos al tiradero. Después del tiradero tenemos que ir hasta el río Colastiné. Del río Colastiné al arroyo del canal y del canal hasta la parte del río Santa Fe, que esa parte es la más brava para mí porque el último kilómetro es en contra”, explicó.
A pesar de la dureza de la prueba, Lorenzo Rizzi celebró su logro y destacó la importancia del equipo que lo acompaña. “Primero a mi familia, amigos, todos los que me han apoyado, tanto en la llegada como cuando llegué, que tuve todos los aplausos, las alegrías. A mi guía, Cristian Pérez, que sin él es una parte fundamental de la carrera. Y a mi entrenador que es Joaquín Méndez, que es prácticamente un 50% de lo que vengo haciendo yo”, declaró.
Proyección y próximos desafíos
Con el triunfo consolidado, Rizzi ya piensa en futuros retos y objetivos deportivos. “Busco ahora entrar de nuevo en la selección argentina, quiero tratar que me vaya de la mejor manera en el selectivo que es ahora a fin de febrero. Entre esas cosas, capaz que anotarme para el año que viene la Santa Fe-Coronda”, anticipó sobre su calendario.
El joven también hizo referencia a los desafíos económicos que enfrenta el deporte. “Es un deporte para mí bastante caro. No son cosas baratas y todo sponsor o todo ayuda viene muy bien y siempre uno busca de la mejor forma de ayudar capaz que a mis viejos, porque no soy el que pone la plata, sino mis papás”, concluyó.