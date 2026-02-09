Ciclo de cine: el museo vuelve a ser escenario de proyecciones y encuentro colectivo

REDACCIÓN ELONCE
El ciclo de cine regresa al museo con una programación que vincula el cine y las artes plásticas, propuestas internacionales y entrada libre y gratuita para el público.
El ciclo de cine vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural de la ciudad con una propuesta que combina cine, artes visuales y encuentro colectivo. La iniciativa se desarrollará en la sede del museo ubicada frente a la plaza Alvear y estará a cargo del colectivo Relámpago Verde, con una trayectoria de más de 17 años en la proyección de cine en espacios no tradicionales.
“El ciclo comienza este jueves, 12, a las 20 horas, ahí en la sede del museo, frente a la plaza Alvear”, explicó Franco Giorda, uno de los referentes del proyecto, al presentar la nueva edición. La entrada será libre y gratuita, aunque con capacidad limitada y por orden de llegada.
La primera función estará dedicada a Paper and Glue, una película que no fue estrenada en Latinoamérica y que mantiene su título original en inglés. Se trata de un documental dirigido y protagonizado por el artista francés JR, reconocido por su trabajo de arte urbano y fotografía a gran escala.
Arte callejero, identidad y transformación social
Giorda destacó que la película elegida propone una mirada profunda sobre el arte y su impacto social. Explicó que JR “es un artista callejero que muchos años realizó obra al margen de la ley, es decir, de manera clandestina, hacía obra urbana, callejera, hacía esténciles, pegatinas, etc., y por eso no daba a conocer su identidad”.
El realizador, según relató, utiliza la técnica de la pegatina como herramienta para generar procesos colectivos en contextos adversos alrededor del mundo. “Cómo el arte callejero bajo la técnica de la pegatina, que es pegar papeles, algo tan primitivo, tan sencillo, permite el reconocimiento de las personas”, señaló Giorda al describir el eje del film.
La película recorre escenarios como una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y una favela en Brasil, donde el artista impulsa obras colectivas que transforman vínculos y miradas. “Todo esto va generando una transformación de las personas y de las relaciones sociales”, resumió el entrevistado, evitando adelantar más detalles para no arruinar la experiencia del público.
Continuidad del ciclo y distintas miradas sobre el arte
El ciclo de cine continuará dos semanas después, el jueves 26, con la proyección de Las horas de verano, del reconocido director francés Olivier Assayas. “Vamos a pasar una película de otro realizador francés, ya consagrado, que se llama Olivier Assayas. La película se llama Las horas de verano”, adelantó Giorda.
Se trata de una ficción protagonizada por Juliette Binoche que aborda el conflicto de unos hermanos frente a la herencia de su madre, que incluye obras de arte. “Qué concepción hay de las obras de arte, qué valor estético, qué valor económico tienen”, explicó, al señalar que la elección no es casual y que busca generar un contrapunto con la película inaugural.
“El arte en mirada, desde distintos puntos de vista, y lo que significa en términos sociales, estéticos, políticos sin duda, y también económicos”, agregó, subrayando el hilo conductor del ciclo. Ambas funciones están pensadas como una experiencia integral que invite a la reflexión y al diálogo posterior.
Cine colectivo y una trayectoria sostenida
Giorda remarcó que uno de los pilares del proyecto es sostener el visionado colectivo. “Hace 17 años que estamos proyectando en diferentes lugares muy diversos de la ciudad, incluso de Santa Fe, de Oro Verde”, recordó, al hacer un repaso por la historia de Relámpago Verde.
Actualmente, el grupo proyecta de manera regular en el Club Palma Junior y en Casa Boulevard, además de haber llevado cine a facultades, clubes, playas y salas tradicionales. “Buscamos lugares no tradicionales, y lo más importante para nosotros es poder encontrarnos y que el visionado sea colectivo”, afirmó.
“No es que hacemos cine debate, sino que generalmente la gente se queda un rato y de manera informal dan ganas de charlar sobre lo que vimos”, concluyó Giorda, destacando el espíritu del ciclo de cine, que apuesta al encuentro, la conversación y la experiencia compartida.