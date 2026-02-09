Comenzó el ciclo de ingreso 2026 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UADER

Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHAyCS) de Paraná, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, dialogó con Elonce y brindó precisiones sobre el inicio del ciclo académico 2026 este lunes.

“Felices, contentos, como cada vez. Hay dos momentos importantísimos: el ingreso, cuando llegan estas masas de cantidad de estudiantes, que eligen UADER, y el egreso", indicó.

Sobre la elección de UADER por parte de los alumnos, aseveró: "Es muchísima la cantidad de estudiantes que tenemos todos los años. UADER es la universidad pública más grande de la provincia, en número de alumnos, se repite ese crecimiento sostenido, que después de la pandemia ha sido exponencial”, sostuvo.

El rector de UADER, Luciano Filipuzzi

Filipuzzi señaló que hay un número parcial de estudiantes, ya que el total de todas las facultades aún no han comenzado. “Hoy a la mañana hubo 2200 estudiantes en Facultad de Ciencia y Tecnología; 4 mil y pico en Humanidades. Tendremos arriba de mil estudiantes más que el año pasado”, contó.

“En UADER todos los años ocurre, es un problema al principio porque se nos comprime la infraestructura y el trabajo que hay que llevar adelante para acompañar a los ingresantes”, reconoció.

“Para nosotros es un orgullo que nuestros estudiantes comiencen y terminen sus estudios en nuestra provincia, en una universidad entrerriana, es algo que en su momento se pensaba y hoy es una realidad”, relató.

Matrícula de estudiantes de otras provincias y reclamo presupuestario

Acerca de este tema, Filipuzzi señaló. “El promedio de estudiantes que recibimos de otras provincias es casi un 27,3%. Es un impacto en la región importantísimo, por eso cuando nos quejamos del presupuesto nacional sostenemos que es importante que Nación, más allá de que UADER sea provincial por su tamaño, haga algún aporte atento a que el aporte que hacen los entrerrianos a ese 30% es un aporte que va a todo el país. Nos encanta que vengan pero también es un motivo de reclamo para nosotros”.

Asimismo, enfatizó: “La lucha es constante, la pelea por el presupuesto, a nivel provincial y nacional. Distinguimos los dos lugares porque a veces se cree que es solo el aporte provincial pero insistimos, el aporte al sistema nacional es muy grande y también tiene que ser reflejado”.

La palabra de las autoridades de la FHAyCS

Por su parte, el vicedecano de la FHAYCS, Daniel Richar, sostuvo: “Estamos sorprendidos porque nuevamente superamos los números de años anteriores. Más de 4000 estudiantes nos han elegido y es una enorme responsabilidad satisfacer todas esas expectativas, proyectos de vida que han elegido en nosotros para desarrollarse”.

Además, especificó: “Trabajamos desde agosto con la preinscripción, con el periodo regular de inscripciones en todas las sedes de UADER. Trabajamos en enero con el refuerzo a la comunicación”.

El vicedecano, Daniel Richar

En ese marco, aclaró que el derecho a la educación superior que se posibilita a través de UADER, “tiene que llegar a todos los jóvenes”. “En nuestro país la educación universitaria es pública, gratuita y de calidad y hemos preparado un curso de ingreso para ambientar este primer mes a quienes nos eligieron”, reconoció.

En cuanto a la matricula de la carrera de Psicología, Richar sostuvo que este año 1100 estudiantes eligieron la propuesta. “Tenemos carreras con muchas inscripciones, como la Tecnicatura en Acompañamiento; Profesorado en Educación Inicial; Licenciatura en Canto Popular en Concordia, Profesorado de Educación Especial en Federación. Son carreras que representan necesidades en las localidades y ahí está la universidad. Esa es la misión de la UADER, contribuir al desarrollo de la provincia en los campos en los que la FHAYCS tiene que ver”.