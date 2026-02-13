Juanfer Quintero tras otra derrota en River: "No puede pasar esto”

River Plate volvió a tropezar y profundizó su mal momento futbolístico tras caer 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Luego del encuentro, el capitán del equipo, Juan Fernando Quintero, dio la cara y realizó una fuerte autocrítica.

“Es difícil. Dimos ventaja y nos cobraron. De alguna u otra forma, no es el nivel que mostramos estas tres fechas”, expresó el colombiano en diálogo con ESPN, visiblemente golpeado por el resultado.

El mediocampista fue más allá y asumió responsabilidades: “Tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que es dentro del juego. No hay más palabras”.

Autocrítica y respaldo al entrenador

Quintero también se refirió a la exigencia del entrenador, Marcelo Gallardo, y al momento que atraviesa el plantel. “Marcelo siempre nos exige, quiere que hagamos lo que nos estaba haciendo fuerte en las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, en River no puede pasar esto”, remarcó.

El capitán insistió en que el grupo debe responder dentro del campo de juego: “Los jugadores nos hacemos cargo porque no estamos haciendo lo que veníamos haciendo. El rival nos cobró, hizo un buen trabajo y al final este es el resultado”.

Tras un inicio alentador con triunfos ante Barracas Central y Gimnasia, el equipo entró en una racha negativa. Primero empató sin goles frente a Rosario Central y luego sufrió una dura derrota 4-1 ante Tigre en el Monumental, resultado que encendió el malestar de los hinchas.

En total, el conjunto de Núñez acumula 11 derrotas en sus últimos 18 partidos, una estadística que refleja la irregularidad que arrastra desde el cierre de la temporada anterior.

Tensión tras el pitazo final

La frustración también se evidenció una vez terminado el encuentro. Tras el pitazo final del árbitro Andrés Merlos, el lateral Gonzalo Montiel se retiró hacia el vestuario lanzando insultos al aire.

En el camino mantuvo un intercambio con Quintero, cubriéndose la boca con la mano, en una conversación cargada de tensión. Luego, Montiel dialogó brevemente con jugadores de Argentinos Juniors, mientras el capitán millonario le hizo gestos en dos oportunidades para que regresara junto al resto del plantel.

Instantes después, el campeón del mundo acató la indicación y se dirigió al vestuario visitante.