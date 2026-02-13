 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad SMN

Entre lluvia y calor: como estará el tiempo en el país el fin de semana largo

El fin de semana largo de Carnaval tendrá cielo mayormente nublado, lluvias en el norte del país y un progresivo ascenso de las temperaturas hacia el martes. En Entre Ríos, tras un viernes más fresco, se espera tiempo estable y máximas que superarán los 33 grados.

13 de Febrero de 2026
Tiempo en Entre Ríos
Tiempo en Entre Ríos

El fin de semana largo de Carnaval tendrá cielo mayormente nublado, lluvias en el norte del país y un progresivo ascenso de las temperaturas hacia el martes. En Entre Ríos, tras un viernes más fresco, se espera tiempo estable y máximas que superarán los 33 grados.

Este fin de semana largo de Carnaval llegará con tiempo variable en gran parte del país, cielo mayormente nublado y lluvias concentradas en el norte argentino. En Entre Ríos, en tanto, se prevé un leve descenso térmico este viernes y luego un ascenso gradual de las temperaturas.

Nublado y descenso de temperaturas: el tiempo este viernes
Nublado y descenso de temperaturas: el tiempo este viernes

Este viernes en la provincia estará marcado por un leve descenso de los registros. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados y la mínima será de 20. El cielo permanecerá nublado y el viento soplará del sector sureste, con rotación al este y luego al noreste hacia el cierre de la jornada.

 

De cara al feriado de Carnaval, lunes 16 y martes 17 de febrero, muchas familias planifican escapadas y consultan el pronóstico para organizar actividades al aire libre. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama a nivel nacional estará marcado por abundante nubosidad y algunas precipitaciones.

 

Las lluvias se concentrarán principalmente en el norte del país —Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones— entre el sábado y el domingo. En esas zonas podrían registrarse tormentas aisladas y mejoras temporarias.

 

En cuanto a las temperaturas, en buena parte del territorio argentino las máximas se mantendrán por debajo de los 30°C durante el sábado y el domingo. Sin embargo, los valores térmicos irán en aumento hacia el martes 17, cuando se prevén registros de entre 31°C y 38°C en gran parte del país, convirtiéndose en la jornada más calurosa del fin de semana largo.

 

En el extremo sur, el panorama será diferente: en Tierra del Fuego y Chubut se esperan condiciones más frescas, con máximas apenas superiores a los 20 grados.

Tiempo en Entre R&iacute;os
Tiempo en Entre Ríos

El tiempo en Entre Ríos

Para Entre Ríos, el SMN anticipa un ascenso gradual de la temperatura durante el fin de semana largo.

 

Elste sábado estará mayormente nublado, con mínimas de 21 grados y máximas de 28. El domingo la máxima alcanzará los 30 grados y se mantiene una baja probabilidad de lluvias durante la jornada.

 

Los días más calurosos serán el lunes y el martes, con máximas estimadas en 33°C y 34°C, respectivamente. Para ambas jornadas se esperan condiciones estables y nubosidad variable, en un cierre de Carnaval con ambiente caluroso en la provincia.

Temas:

Fin de Semana precipitaciones SMN fin de semana largo feriado de Carnaval tiempo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso