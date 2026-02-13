Debate en Diputados: el oficialismo ratificó el tratado Mercosur-Unión Europea

Con el peronismo dividido en el voto y la ayuda de aliados, el oficialismo de Diputados consiguió aprobar con media sanción el proyecto de ley que ratifica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual permitirá bajar aranceles de más del 90% a las exportaciones y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europea.

La iniciativa, que fue incorporada a la agenda de sesiones extraordinarias luego de la firma del acuerdo comercial que sucedió el 17 de enero en Asunción, cosechó 203 votos, 42 negativos y cuatro abstenciones.

La Libertad Avanza sumó los respaldos del PRO, la UCR y Provincias Unidas, entre otros bloques dialoguistas, pero la sorpresa es que además captó 43 votos de Unión por la Patria, incluido el del jefe del bloque, Germán Martínez.

Esta cantidad superó a los 38 votos peronistas (La Cámpora, el kirchnerismo y el graboisismo) que se volcó por el rechazo a la iniciativa, en tanto que los cuatro restantes se dividieron.

El acuerdo

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia, publicó NA.

El debate

El debate fue abierto por el diputado de Producción y Trabajo, Jaime Quiroga, dijo que este tratado "traerá beneficios para los que produzcan y sean capaces de exportar, implica un acceso preferencial mercado europeo para exportaciones sanjuaninas”.

En el tratamiento del acuerdo, el peronismo exhibió sus divisiones ya que mientras el ex canciller, Santiago Cafiero, se expresó en contra, el ex ministro kirchnerista Agustín Rossi se expresó a favor de ratificar el acuerdo.

Rossi dijo que “es un acuerdo que fortalece el Mercosur, lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista internacional”.

“Voy a votar a favor del acuerdo. A mi criterio es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump”, agregó.

Destaco que "claramente tiene aspectos económicos y muchos compañeros diputados del interior han expresado lo que significa a sus economías regionales, en mi Santa Fe la faena de la carne genera 12 mil puestos de trabajo".

Previamente, Cafiero señaló que este acuerdo “no garantiza que podamos tener accesos a los mercados europeos” y señaló que la “barreras pararancelarias que terminan funcionando como muros para que la producción agropecuaria no pueda penetrar”.

A su vez, el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, defendió el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea dado que señaló que es una política de Estado que aborda “la apertura de más de 500 billones de consumidores”.

El diputado radical Darío Schneider señaló que para las provincias argentinas el acuerdo "tiene muchos beneficios de acceso preferencial, de oportunidades, de potencial de crecimiento, de creación de empleo, mayor atractivo para las inversiones”

Agregó que este tratado abre las puertas "al mercado más importante del mundo como es el mercado europeo y genera oportunidades de crecimiento y desarrollo".

"Votación exprés"

La diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada anticipó su abstención sobre el proyecto para ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea firmado el 17 de enero pasado en Asunción, y consideró que se trata de “una votación exprés” impuesta por el Gobierno que “no garantiza el debate de fondo”.

“Me voy a abstener de una decisión que es claramente una trampa y además voy a proponer audiencias urgentes con los sectores, informes técnicos urgentes, uno hecho por la Oficina del Presupuesto del Congreso, un plan de implementación si esto avanza y voy a proponer que el Congreso argentino tenga la facultad de salvaguardar de sus productos agrícolas e industriales”, anticipó.

La legisladora kirchnerista reclamó “discutir la política industrial” del presidente Javier Milei, la cual cuestionó duramente por ofrecer un horizonte de primarización que resigna las capacidades productivas del país.

“¿La idea es que el vino a granel italiano le gana en competitividad al vino de Mendoza como creo que va a suceder?”, deslizó.

Para Strada, “este acuerdo debería generar la oportunidad para que este Congreso debata política productiva” y afirmó que “esta es una votación exprés que no garantiza el debate de fondo”.

Por su parte, su compañero de bancada Eduardo Valdés se preguntó "cuál es el apuro" en aprobar el acuerdo cuando el Parlamento europeo frenó su implementación y la pospuso por tiempo indeterminado.

“¿Cuál es el apuro? ¿Por qué no vino el canciller Quirno al Congreso? Porque el 5 de febrero el presidente Milei firmó un acuerdo comercial con EE.UU, vulnerando un acuerdo fundamental entre los países del Mercosur, que son los aranceles comunes. Argentina se cortó solo. Por eso no puedo acompañar este acuerdo”, argumentó el ex embajador ante el Vaticano.

"Integración inteligente"

Para cerrar, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (La Libertad Avanza) analizó que “este acuerdo es una señal clara”.

“Este acuerdo es una señal clara. El gobierno cree en el comercio internacional como una herramienta de desarrollo y crecimiento genuino” como también para una “integración inteligente al mundo”, subrayó.

La legisladora libertaria puntualizó que “en el caso de Argentina la Unión Europea es una de las principales fuentes de trabajo directa”.

“El objetivo es claro: ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir las barreras arancelarias, mejorar competitividad y la cooperación”, ponderó.

Santillán precisó que la Unión Europea “es el segundo mayor importador global de bienes y este acuerdo prevé que la Unión Europea va a eliminar aranceles”, por lo que afirmó que “las exportaciones agrícolas van a verse muy beneficiadas”.

“Aprobarlo hoy significa que Argentina y la Unión Europea lo puedan implementar bilateralmente aun cuando otros estados socios no lo aprobasen”, resaltó.

La diputada de La Libertad Avanza explicó que “este acuerdo no es un punto de llegada sino un punto de partida”.

“Estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo. Eso no implica desproteger a los sectores sensibles sino darles herramientas para competir”, aclaró.

En tanto, aseguró que “la historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo”.

“Necesitamos mercado, reglas claras y confianza. Este acuerdo contribuye a esos objetivos”, consideró Santillán, que a la vez enfatizó que “estamos ante una decisión estratégica que trasciende a los gobiernos”.