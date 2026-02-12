La murga uruguaya Agarrate Catalina se presentará en una localidad entrerriana este viernes

Carnaval, playas, termas, folklore y demás atractivos integrarán la oferta turística de Concepción del Uruguay durante el fin de semana largo de carnaval, que comenzará el viernes con la actuación de la murga uruguaya Agarrate Catalina. Será desde las 21 horas en plaza Ramírez, la principal de La Histórica, con organización de la Municipalidad a través de su Dirección de Cultura.

“Puntuales pa’ la tardanza” y “Qué mirá Momo?” actuarán antes de la presentación de una de las principales agrupaciones de la República Oriental del Uruguay. El espectáculo será libre y gratuito, pero habrá sillas a la venta en un lugar preferencial, con un costo de 3 mil pesos, a cargo y beneficio de las murgas locales.

Sobre Agarrate Catalina

Es la murga uruguaya más premiada, popular, reconocida y convocante de los últimos años. Ha trascendido las fronteras de la fiesta carnavalera local transformándose en uno de los máximos referentes de la escena artística de su país. Vienen de realizar un espectáculo muy celebrado en el escenario principal de Cosquín acompañando a Milo J.

Las murgas locales

Los Puntuales se presentan como “una murga uruguayense, al estilo uruguayo”. Actuó ante el público por primera vez el 14 de octubre de 2007, en el marco del contrafestejo por el 12 de Octubre. “Ensayamos los viernes de noche, cuando los Puntuales, siempre más tarde de lo que convocamos, nos sacamos los uniformes de gente normal, nos ponemos los ropajes de la alegría, caen las máscaras que traemos desde oficinas y aulas. Entonces aparece la pintura, que sale de bajo la piel, surcada por venas de brillantina. Entonces las piernas se empiezan a mover solas, y las gargantas enronquecen anunciando que empiezan a romper el silencio profundo, con la complicidad de un repique de tambores que vuelve a alegrar los corazones entristecidos por las primeras planas”, cuenta la agrupación.

La murga uruguayense Puntuales pa'la tardanza. Foto: El Miércoles Digital

Por otra parte, “Somos de Concepción del Uruguay… pero con ritmo prestado del otro Uruguay”, dicen a modo de presentación desde “Qué mirá Momo?”. En octubre de 2025, la murga de Concepción del Uruguay anunciaba su regreso a los escenarios “más vivos que nunca, con sangre joven y no tan joven, que renueva y que revieja”. Fue de cara a su vuelta con el espectáculo “Andá p’ayá” en el Centro Cultural “La Gotera”.