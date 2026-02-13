Robaron ganado y lo cruzaron por el río Uruguay hacia Brasil

Las huellas llevaron a los investigadores hasta la orilla del río Uruguay, en la zona del paraje Puerto Hormiguero, cerca de Santo Tomé, Corrientes. Todo indica que el ganado fue cargado en una embarcación para sacarlo del país hacia Brasil.
Cuatro cabezas de ganado fueron robadas de un establecimiento rural y trasladadas hasta la costa del río para ser embarcadas clandestinamente. El hecho ocurrió en la localidad de Santo Tomé, Corrientes en una zona cercana al paraje Puerto Hormiguero, a metros del río Uruguay, límite natural con Brasil.
La denuncia fue realizada por el propietario del establecimiento San Germán, quien advirtió la desaparición de los animales y dio aviso a las autoridades. A partir de allí se inició un rastrillaje en el campo y zonas aledañas.
Durante la búsqueda, los efectivos detectaron huellas del arreo que se dirigían directamente hacia la ribera y se perdían en la arena. Según las primeras conclusiones, las vacas fueron conducidas hasta la orilla y luego cargadas en una embarcación para cruzarlas a territorio brasileño.
Allanamiento y elementos secuestrados
Un dato que llamó la atención de los investigadores fue la cercanía de los rastros a una vivienda del paraje Puerto Hormiguero. El propietario del inmueble, de nacionalidad brasileña, posee antecedentes por abigeato, lo que motivó la solicitud de una orden de allanamiento.
Durante el procedimiento se hallaron restos de carne en estado de descomposición, dos teléfonos celulares y prendas de vestir tipo uniforme mimetizado, elementos que quedaron secuestrados en el marco de la causa, indicó El Litoral de Corrientes.
Fuentes oficiales confirmaron que los sospechosos que habrían embarcado el ganado ya fueron identificados y serían oriundos de Brasil. En tanto, se avanza con las diligencias judiciales correspondientes y su detención sería inminente.