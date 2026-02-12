 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Se realizan los jueves

Visitas guiadas al Teatro Municipal, una oportunidad para descubrir su historia

La propuesta es con entrada libre, sin inscripción previa. El recorrido propone transitar salas, pasillos y rincones del Teatro que forman parte de la memoria cultural de Paraná. Se realizan todos los jueves de febrero, a las 19.

12 de Febrero de 2026
Visitas guiadas al Teatro Municipal.
Visitas guiadas al Teatro Municipal. Foto: (GMdP).

La propuesta es con entrada libre, sin inscripción previa. El recorrido propone transitar salas, pasillos y rincones del Teatro que forman parte de la memoria cultural de Paraná. Se realizan todos los jueves de febrero, a las 19.

Se realizan todos los jueves de febrero, a las 19 hs, en 25 de Junio 60. La propuesta es con entrada libre, sin inscripción previa. El recorrido propone transitar salas, pasillos y rincones del Teatro que forman parte de la memoria cultural de Paraná.

 

La iniciativa invita a vecinos y vecinas a conocer la historia, la arquitectura y los secretos de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

Durante la visita, se abordan aspectos vinculados a la construcción del edificio, su valor patrimonial y el rol que ha tenido a lo largo del tiempo en la vida cultural de la ciudad, como escenario de espectáculos, encuentros y expresiones artísticas.

 

Las visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero, ofrecen una oportunidad para acercarse al patrimonio cultural local y conocer el Teatro desde adentro, poniendo en valor su historia y su presente.

Temas:

Paraná teatro patrimonio visitas guiadas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso