Familiares de Ariel Goyeneche se movilizaron a tribunales: “Queremos que la causa se eleve a juicio lo antes posible"

Esta tarde, familiares y allegados de Ariel Goyeneche, quien murió bajo custodia policial en medio de una crisis 3l 12 de febrero de 2024 en Paraná, se movilizaron a tribunales para exigir justicia a dos años de su fallecimiento.

Elonce dialogó con Analía, hermana de Ariel, quien expresó: “Exactamente hace un año nosotros nos enteramos que a Ari le iban a hacer una nueva autopsia por los peritos de la Corte de Buenos Aires. Eso se autorizó hace un año y recién en septiembre, burocracia en el medio, es que efectivamente llevan el cuerpo y se hace la segunda autopsia”.

Sin embargo, señaló que desde septiembre la familia “no tiene todavía los resultados de esa segunda autopsia”.

“Hubo un informe, pero sin resultados porque faltaban determinadas pruebas, siguen esperando los resultados, volví a consultarlo al fiscal en octubre, noviembre, diciembre, hace unos días y siempre son las respuestas que están esperando, que esos plazos dependen de los peritos de la corte y siguen esperando para finalmente elevar la causa juicio, que es lo único que falta porque en sí medidas de prueba sobran, hay muchísimas medidas de prueba”, explicó la mujer.

Y aseveró: “Queremos que la causa se eleve a juicio lo antes posible”.

“Nos genera mucho dolor, es mucho tiempo realmente esperar dos años cuando fue una causa que desde los cuatro, cinco meses, sobraban pruebas porque hay de todo tipo de pruebas, testigos, fílmica, también lo que dijeron los mismos policías que fueron entrevistados, que no participaron directamente en el hecho”, precisó.

En este sentido, aseguró: “No sé por qué demora tanto. Es otra instancia hacer peritos de la corte, médicos forenses de la corte, ya no dependen plazos de acá, sino de otra instancia, pero no entiendo por qué demoran tanto unos resultados. Nosotros seguimos atados a eso para que finalmente se eleve a juicio”.

“Si no avanza este año, tendremos que tomar otra postura porque ya es sobrado el tiempo que han tenido y pruebas como para elevarla a juicio”, enfatizó Analía.

Sobre los imputados y las pruebas

En junio de 2024, prestaron declaración en calidad de imputados los efectivos David Vázquez y Lisandro Romero, que integraban la patrulla que trasladó al joven hasta la Comisaría Segunda; y al oficial Alan Vázquez, que estaba a cargo de la dependencia policial en el momento en que se produjo la muerte. Los dos primeros pasaron a disponibilidad por disposición del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

En este sentido, la hermana de Ariel sostuvo: “Ellos mismos dejan escrito en el informe, aclarado, que (Ariel) nunca los agredió, que él siempre aceptó lo que le dijeron, nunca fue agresivo, en ningún momento”.

La familiar señaló que “todos saben que Ari tenía vejaciones en su cuerpo” y recordó que en el día del velorio el joven “tenía su cara llena de hematomas”. “Él sí recibió violencia, eso fue tan evidente, tan claro y queremos que con todas esas pruebas que hoy están, que son sobradas, exigimos que le den seriedad y que esto avance y vaya a juicio”, imploró.

“Estamos muy agotados emocionalmente porque nos desgasta mucho que no se resuelva, te ata a estar perpetuando un dolor que necesitamos cerrar, necesitamos dejarlo en paz a que descanse, que se lo merece, porque fue siempre fue una persona muy tranquila, muy pacífica”, señaló su hermana.

Además, recordó la noche en la previa a su muerte y señaló: “Esa misma noche, está registrado, él siempre pidió por favor que parara (la agresión), jamás fue irrespetuoso”.

El episodio que derivó en su muerte

Ariel Goyeneche tenía 38 años. En la madrugada del 12 de febrero de 2024, un procedimiento policial de reducción de personas que comenzó en calle Piedrabuena en Paraná, culminó, tras varias cuadras de distancia, en la vereda frente a Comisaría Segunda, donde murió rodeado de efectivos.

Recién cuando se viralizó en las redes sociales un video grabado por un vecino, se puso en marcha la investigación que derivó en la verdadera causa de la muerte. El informe concluyó que el fallecimiento de Ariel Alejandro Goyeneche “se produjo por una asfixia mecánica por compresión torácico abdominal”.