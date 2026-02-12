Tormenta intensa: cayeron 55 milímetros en pocas horas en Paraná

En Paraná cayeron más de 55 milímetros en pocas horas y hubo anegamientos durante la mañana este jueves, en el marco de una jornada marcada por tormentas intensas y alerta meteorológica vigente para gran parte de Entre Ríos.

Desde alrededor de las 5 comenzaron precipitaciones leves en la capital entrerriana, pero pasadas las 6:00 la lluvia se intensificó y estuvo acompañada por ráfagas de considerable intensidad. La fuerza de las precipitaciones y el viento generaron visibilidad reducida en distintos sectores de la ciudad, por lo que se recomendó extremar la precaución a la circular tanto en calles urbanas como en los accesos.

Según confirmó Protección Civil, se registraron aproximadamente 55 milímetros de lluvia en un corto lapso.

Asistencia en distintos barrios

El referente del área, Lucas García, explicó que las intervenciones comenzaron temprano. “A partir de las 6 de la mañana, con la caída copiosa de agua —unos 55 milímetros en poco tiempo— se registraron algunos anegamientos en distintos sectores de la ciudad. Hasta el momento, todos han sido solucionados”, indicó.

Uno de los puntos más complejos fue en la zona de San Agustín. “En una cortada el agua había quedado estancada y comenzaba a desplazarse hacia los domicilios. Trabajamos en conjunto con Bomberos Voluntarios para facilitar el escurrimiento”, detalló.

También se reportaron inconvenientes en Bajada Grande y barrio Capibá. En ese contexto, una familia de Villa 351 debió autoevacuarse. “La vivienda está muy próxima al arroyo Antoñico. Por la gran cantidad de agua caída, el arroyo creció y el nivel llegó cerca del domicilio”, explicó García.

En otros sectores históricamente afectados, como barrio Illia, no se registraron mayores complicaciones.

Árbol caído y monitoreo constante

El funcionario informó además que se produjo la caída de un árbol en la zona de calle Francia y Acceso Norte. “Se trató de un ejemplar añejo que cedió durante la tormenta”, señaló.

García destacó que los equipos realizaron recorridas preventivas para evaluar el comportamiento del agua. “Se hicieron verificaciones permanentes para observar la circulación y, por suerte, no tuvimos anegamientos como en otras épocas”, afirmó.

Asimismo, subrayó que en la zona del club Patronato, donde en años anteriores se registraban acumulaciones importantes, no hubo inconvenientes gracias a trabajos previos de infraestructura.