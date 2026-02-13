Fallo obliga a San José a absorber a choferes desde inicio de la concesión: qué dijeron desde UTA

REDACCIÓN ELONCE
La Cámara Nacional de Apelaciones confirmó la medida cautelar que ordena a Transporte San José SA incorporar de manera transitoria al personal de Buses Paraná UTE. Alejandro Becic, abogado de UTA, afirmó a Elonce que la empresa debe acatar y pagar salarios caídos.
Un fallo judicial que se dio a conocer este viernes, obliga a la empresa San José, a absorber a choferes desde el inicio de la concesión del servicio de transporte urbano en Paraná, luego de que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmara la medida cautelar, solicitada por UTA, que ordena a Transporte San José SA, incorporar transitoriamente al personal de Buses Paraná, hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa principal, pudo saber Elonce.
La resolución judicial rechazó los planteos de incompetencia y falta de legitimación formulados por la empresa concesionaria y consideró acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, manteniendo vigente la cautelar dictada en primera instancia. De este modo, quedó firme la obligación de la nueva prestataria de absorber a los trabajadores desde el inicio formal de la concesión.
Alejandro Becic, abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dialogó con Elonce y sostuvo que la decisión judicial, no hizo más que ratificar lo ya resuelto en la etapa anterior. “No hace más que confirmar la sentencia de primera instancia que había sido apelada por San José Sociedad Anónima con un par de planteos, los cuales la apelación ha resuelto en su totalidad”, afirmó el letrado.
La cautelar quedó firme y sin más instancias
El letrado explicó que, a partir de la resolución de la Cámara, la medida cautelar quedó firme y no existen más instancias recursivas respecto de esa decisión provisoria. “A partir de aquí la sentencia está firme. Ahora solo falta que San José se comunique con la parte gremial como para poder acordar de alguna manera un traspaso ordenado”, señaló.
En ese sentido, detalló que deberán abordarse aspectos operativos y administrativos vinculados a la incorporación de los trabajadores y al reconocimiento de sus derechos laborales. “Se traten todos esos puntos o esos temas que han quedado librados a un acuerdo. Va a tener que pasar”, agregó a Elonce.
Becic fue categórico al referirse al alcance de la resolución: “Lo que la Cámara hoy confirmó es que efectivamente, los trabajadores a partir del día 7 de diciembre son empleados de San José Sociedad Anónima, con lo cual deberán de alguna manera ordenada ir incorporándolos y hacerse cargo del pago de los salarios caídos del mes de diciembre, enero y lo que sea de febrero”.
Salarios adeudados y situación de incertidumbre
El abogado remarcó que el fallo aportó claridad luego de más de dos meses de incertidumbre para los choferes afectados por el cambio de concesión. “Esto brinda un panorama de más tranquilidad para los trabajadores. En definitiva, les brinda la tranquilidad definitiva, porque aquí el pleito jurídico se terminó con respecto a la medida cautelar”, expresó Becic a Elonce.
Durante ese período, los trabajadores denunciaron que no percibieron sus haberes y que no fueron incorporados formalmente a la nueva empresa. “Llegamos a este punto a una instancia judicial que lo único que hizo fue postergar y generar un gran sufrimiento para los trabajadores que durante dos meses y medio estuvieron en la absoluta incertidumbre sin cobrar salarios y hasta el momento siguen en la misma condición”, sostuvo.
En esa línea, subrayó que la empresa ya no tiene margen para desconocer la resolución. “En esta instancia San José no tiene más que acatarla. El gremio siempre mostró una postura abierta, conciliadora, desgraciadamente no fue entendida de esa manera”, afirmó.
Un precedente para el servicio público
Consultado sobre el impacto institucional del fallo, Becic consideró que la decisión podría sentar jurisprudencia en situaciones similares vinculadas a servicios públicos concesionados. “Por supuesto que sí, seguramente haremos jurisprudencia con este fallo”, indicó a Elonce.
Recordó que la medida cautelar dictada en primera instancia fue de carácter innovativo, lo que implicó una intervención judicial directa para garantizar derechos laborales ante el cambio de concesión. “El juez entendió que sí teníamos razón y que era de aplicación el artículo 225, pese a toda la normativa local y a todas las pautas y los cuestionamientos que se hicieron por parte de la empresa y por parte del municipio”, señaló.
La empresa, en su apelación, cuestionó tanto la competencia del juez nacional como la aplicación del artículo mencionado. “San José presentó una apelación en la que cuestionaba no solo la competencia del juez nacional, sino que además sostenía que no era de aplicación el artículo 225 y que no podía hacerse cargo de los trabajadores”, explicó.
Competencia judicial y número de trabajadores
Según Becic, la Cámara analizó y rechazó todos esos planteos. “El juez entendió absolutamente cada uno de estos puntos. San José terminó reconociendo que sí era competente el juez nacional, dado que al presentar una apelación están reconociendo su competencia y ahora no tiene más excusa para acatar la resolución de Cámara”, manifestó.
En cuanto a la cantidad de choferes involucrados, precisó que la nómina original presentada al momento de iniciar la acción de amparo era de 237 trabajadores. “Hoy por hoy ese número está reducido, porque en ese listado se incluía gente que inclusive está jubilada. Habrá que depurar un poco ese listado y espero que sea en forma conjunta con la empresa”, indicó.
También mencionó la situación de un grupo de trabajadores que firmó contratos transitorios con la nueva concesionaria. “Son un puñado no más de trabajadores. La empresa tendrá que resolver cuál va a ser su futuro, si los van a continuar en la empresa o no”, agregó.
Cruce por el ingreso al predio
Respecto de un comunicado oficial difundido por la empresa, en el que se indicó que los choferes fueron citados en reiteradas ocasiones y no asistieron, el abogado desmintió esa versión. “Previo a la iniciación de la acción judicial, los convocamos en cuatro oportunidades para tratar de no llegar a una instancia judicial, en las cuales, de las cuatro, tres no concurrieron y en la cuarta concurrieron para decir que no iban a acatar ningún tipo de resolución”, afirmó.
Además, sostuvo a Elonce que la empresa alegó ante el juzgado que estaba cumpliendo la medida cautelar y que eran los choferes quienes no se presentaban. “Eso fue muy fácil de demostrar por parte nuestra”, aseguró.
En ese marco, relató que el 7 de diciembre, día de inicio de la nueva concesión en Paraná, los trabajadores se presentaron en el predio acompañados por una escribana pública. “Nos presentamos los 237 trabajadores con una escribana pública certificando que no se los dejó ingresar al predio, que se presentaron a prestar servicio y que la empresa los rechazó y no les permitió el ingreso”, detalló.
Expectativa por el traspaso
Para Becic, las argumentaciones de la empresa quedaron desvirtuadas con esa constatación. “Todo este tipo de maniobras o artimañas que pueda plantear la empresa no tiene ningún sentido. Las mentiras tienen patas cortas y ahora tendrán la oportunidad de hacerse cargo de los trabajadores”, sostuvo.
El abogado valoró el impacto social de la resolución judicial. “Estamos muy contentos por este fallo porque en lo personal me da tranquilidad a 237 familias que hasta el día de hoy están sin cobrar un solo centavo, nadie se hizo cargo y ante los requerimientos que hicimos no respondieron”, expresó.
Finalmente, adelantó que desde el gremio buscarán que la transición sea rápida y ordenada. “Ahora deberán responder y trataremos de que ese traspaso sea lo más fácil posible y lo más rápido posible”, concluyó.