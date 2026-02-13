Multisectorial de Gualeguay exige cambios en las primeras líneas de atención al denunciar hechos de violencia de género

Exigen cambios en el abordaje de la recepción de una denuncia por violencia de género

En diálogo con Elonce, Corina Vivani, miembro de la multisectorial de mujeres y diversidades de Gualeguay, se refirió a un pedido de revisar el abordaje en las primeras líneas de atención cuando se denuncia un hecho de violencia de género. La solicitud se inscribe en el marco de la causa que investiga, en principio, el homicidio de Vanesa López, cuyo autor sería un vecino y pariente de la mujer, Ernesto Camaño, de 50 años, que se encuentra detenido por el hecho.

Asesinaron a una mujer en gualeguay, piden caratular el hecho como “femicidio”

“Algo que sucede habitualmente es que hay una mujer llamando a la policía o sintiéndose amenazada, nos cuesta tanto que las primeras líneas de atención puedan creer la situación, que puedan tomarla con seriedad y abordarla en el momento. Esto que sucedió ayer es algo que se podría haber evitado. Hubo muchos llamados a la policía la noche anterior”, aseguró la activista.

En este sentido, repasó los hechos y contó que en las horas previas al femicidio “primero apareció un patrullero diciendo que no le correspondía su jurisdicción, después mandaron a la comisaría segunda”. Asimismo, señaló que el principal sospechoso era vecino de la víctima y “que la venía acosando”.

“Ella se sentía muy expuesta, la perseguía, esa noche le golpeó la puerta, quiso pegarle. Ella vivía con la familia, quiso increparla, no tenía ningún tipo de relación.

“Al otro día, en menos de 10 minutos logró entrar a la casa, agarrarla por sorpresa, apuñalarla, acosarla y matarla, siendo encontrada por sus hijos de 14 años y su padre mayor”, relató.

“Esto sucedió ayer a la mañana, alrededor de las 9 de la mañana. La noche anterior este señor que estaba alcoholizado, vecino y pariente estaba hostigándola, persiguiendo a Vanesa. Le decía cosas, ella estaba con su novio, se acercó a decirle cosas. Llamaron más de 15 veces a la policía. Las amigas se acercaron. Lo que decimos es la denuncia ante todo”, sentenció.

“Algo sigue fallando, en una ciudad que tuvo un hecho histórico que fue el feminicidio de Micaela García hace una década, que a raíz de eso surgió la Ley Micaela pero aún no hemos logrado que las fuerzas policiales con las primeras líneas de atención presten atención y digan, "Sí, te creo. Te creo que te están acosando. Creo que estás sufriendo esto. Te tomo la denuncia”. No puede ser que nos tengamos que dejar siempre, mañana hago la denuncia listo, es un problema entre vecinos. No, no, no”, reiteró Viviani.

“El pedido tiene que ver con la forma de abordaje que se tiene, el poder volver y rever la Ley Micaela. En su momento la justicia se negó a tener la capacitación hace un tiempo atrás y ajustarse a la ley como mínimo”, enfatizó.

Viviani relató que la víctima, en uno de los llamados a la policía, comentó que se sentía insegura y al otro día la mujer fue asesinada.

La activista reiteró la importancia del abordaje urgente en las líneas de atención primaria, “ya sea en salud, en educación, las escuelas, la policía” y en “cómo no abordan la situación como realmente tiene que ser, después de todo lo que nos ha pasado”. “Esta muerte y muchas otras podrían haberse evitado tranquilamente con un buen accionar, nada más que de las líneas primarias de atención”, remarcó.

Viviani recordó la Ley Micaela y sostuvo que desde su sanción “se pudo avanzar un montón” pero señaló que actualmente “nos enfrentamos a un gobierno retrógrado que nos saca financiamiento, que cierra los lugares que tienen las mujeres para acudir”.

“El Estado le ha quitado otra vez la protección a la mujer, la protección a la familia porque Vanesa tenía tres hijos y era madre soltera. La situación es mucho más

grave si a eso le agregamos que es una familia humilde, trabajadora, ya se había levantado a las 7 de la mañana para hacer las cosas de todos los días y de repente irrumpe este femicida que ya sabían cómo estaba porque es una persona alcohólica y la mata”, dijo Viviani con pesar.

Y agregó, con indignación, que la carátula investiga un homicidio, pero indicó que “es un femicidio claramente y eso lo tendrá que investigar la justicia”.

Además, se preguntó: “¿Cuántas pibas tienen que morirse? ¿Cuántas más para visibilizar? ¿Hace falta que tenga que morir más gente? No”.

Iniciativas para exigir justicia

“Se va a armar una volanteada en el marco de los carnavales, en la puerta del predio”, adelantó Viviani y aseguró que próximamente se realizará una marcha

“para visibilizar estas situaciones y poder seguir insistiendo con las fuerzas policiales, las primeras líneas de atención, de que puedan tomar estas cosas en serio”.

“Estamos en febrero, ha habido 23 días femicidios en el país. Es mucho. Hay algo que está fallando. Hay una situación social muy complicada”, subrayó.