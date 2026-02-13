 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La comparsa Las Totiñas se prepara para su presentación en el carnaval infantil Tracatá

El grupo se presentará este lunes a las 19:00. Los ensayos son en el barrio Guiraldes y Elonce dialogó con la presidenta del centro comunitario donde se preparan los niños y con la profesora. La temática aún es secreta.

13 de Febrero de 2026
Comparsa Las Totiñas
Comparsa Las Totiñas

REDACCIÓN ELONCE

Niños y niñas de la comparsa Las Totiñas, en el barrio Guiraldes, ensayan para su presentación este lunes 16 de febrero a las 19:00, en el marco de los carnavales infantiles Tracatá. La presidenta del centro comunitario y educativo donde se prepara el grupo, Toti Martínez, señaló que participan niñas y niños en el baile, mientras que en la batucada lo hacen los varones.

 

Los participantes tienen desde los dos años y medio y la comparsa Totiñas cumple 11 años este 2026.

Visitamos el ensayo de la comparsa de niños "Las totiñas" en la vecinal Güiraldes
Las Totiñas se presenta este lunes a las 19:00

 

Por su parte, la profesora, Teresa Gómez, señaló que enseña las coreografías, con una temática que aún no puede ser difundida para mantener el factor sorpresa.

 

“Los chicos tienen dos años y medio. El año pasado una de ellas iba con la mamadera bailando”, contó.

Las Totiñas ensaya en el barrio Guiraldes

 

“Hay un adulto que hace un personaje maravilloso. Vienen niños de todos los barrios y también algunas alumnas que salen bailar del gimnasio de New Bienestar”, contó y agradeció a los padres por confeccionar los trajes.

La profesora Teresa Gómez

 

Es todo a pulmón, bordar, armar, es un trabajo increíble de cada papá”, indicó.

 

Sobre la organización de la comparsa, Gómez refirió que “en diciembre se terminan las actividades y ahí se trabaja en el preparado de la temática, los trajes”.

 

Las reuniones se realizan en el polideportivo y en casas de personas de la comparsa. “Buscamos horarios. A veces hemos estado hasta las 12 de la noche bordando, haciendo cada pasito de cada traje, este y los mismos papás ofrecen sus casas”, especificó.

Las Totiñas ensaya en el barrio Guiraldes

 

Dos pequeñas bailarinas, Camila y Semil señalaron que “les encanta bailar y estar con sus amigos”.

 

La más chiquita del grupo, de 3 años, contó que "le encanta" bailar en la comparsa.

