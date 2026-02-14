Colectivos urbanos: Empresa San José aseguró que “se cumple con la cautelar vigente”

La Cámara confirmó la medida cautelar solicitada por UTA que ordena incorporar transitoriamente a choferes de Buses Paraná. Transporte San José sostuvo que cumple con la resolución judicial vigente y que realizó las convocatorias correspondientes.

Tras conocerse el fallo judicial dado a conocer este viernes, que obliga a la empresa Transporte San José S.A. a absorber a choferes desde el inicio de la nueva concesión del servicio de transporte urbano en Paraná, luego de que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmara la medida cautelar solicitada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la firma emitió un comunicado oficial. La resolución ordena incorporar transitoriamente al personal de Buses Paraná hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa principal, pudo saber Elonce.

Desde el gremio señalaron que la decisión judicial ratificó la obligación de garantizar la continuidad laboral de los trabajadores desde el inicio del nuevo contrato de concesión y reclamaron que se concrete la efectiva incorporación.

En este contexto, Transporte San José S.A. difundió un comunicado para aclarar su postura frente a las manifestaciones realizadas por el sindicato.

La postura de la empresa

En el documento, la prestataria del servicio público en la capital entrerriana afirmó que “ha dado cumplimiento a la medida cautelar vigente, dentro de los límites establecidos por esa resolución judicial”.

Asimismo, indicó que convocó “en reiteradas oportunidades al personal incluido en la nómina presentada por la entidad sindical”, tanto para reuniones informativas en su sede como mediante comunicaciones fehacientes, entre ellas cartas documento.

Sin embargo, sostuvo que “varios de los trabajadores convocados no se presentaron ni respondieron a dichas citaciones”. Según precisó, aquellos que “sí concurrieron fueron incorporados y actualmente se encuentran prestando tareas”.

La empresa reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las decisiones judiciales, el respeto del marco legal y la continuidad del servicio público para los vecinos de Paraná.

Además, remarcó que la cuestión de fondo deberá ser resuelta por los tribunales correspondientes, en referencia al proceso judicial principal que continúa en trámite.