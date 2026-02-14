La Región Centro acordó una agenda productiva común para mejorar la competitividad

La Región Centro volvió a reunir a su Gabinete Productivo en la ciudad cordobesa de Leones, donde representantes de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe analizaron el contexto económico actual y definieron una agenda común orientada a fortalecer la competitividad regional.

El encuentro se desarrolló en el marco de la 70ª edición de la Fiesta Nacional del Trigo y permitió avanzar en lineamientos estratégicos para el desarrollo de las tres provincias. Durante la jornada se trabajó en mesas sectoriales vinculadas a industria, agropecuaria y energía, con el objetivo de consensuar medidas que potencien las cadenas de valor y la producción con perfil exportador.

Industria y agregado de valor

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el agregado de valor y la generación de empleo. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, sostuvo: “A los gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe nos ocupa la promoción de nuestras cadenas para la generación de trabajo. El agregado de valor multiplica el empleo de forma decisiva”.

El funcionario ejemplificó con la transformación de proteínas vegetales en carne y biocombustibles y agregó que “el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio es acompañar tales procesos con incentivos concretos”.

Reunión de la Región Centro.

Las conclusiones del encuentro serán incorporadas a la agenda conjunta del bloque interprovincial, en un espacio que se realiza de manera anual para consolidar políticas de desarrollo equilibrado y sostenido en el tiempo.

Energía y competitividad regional

El costo energético fue otro de los puntos centrales del debate. Los representantes coincidieron en la necesidad de avanzar en la armonización de criterios y políticas para evitar asimetrías que afecten la competitividad y generen competencia interna dentro de la región.

En ese marco, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional por Entre Ríos, Jorge Chemes, afirmó: “El desafío es trabajar juntos para que las tres provincias tengan reglas similares en materia energética y productiva. Si logramos equilibrar costos y condiciones, la Región Centro puede consolidarse como un polo de desarrollo fuerte y competitivo”.

Del encuentro participaron también funcionarios vinculados a las áreas de agricultura, energía e industria de las tres provincias, quienes coincidieron en la necesidad de sostener una agenda coordinada que fortalezca el entramado productivo y promueva mayor integración regional.