El gobernador y la intendenta de Villa Elisa avanzaron en agenda de infraestructura y salud

Este viernes, el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, con quien repasó una agenda centrada en infraestructura y salud.
Este viernes, el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, con quien repasó una agenda centrada en infraestructura y salud.
Tras el encuentro, la presidenta municipal destacó la predisposición del mandatario provincial para interiorizarse en los proyectos locales y precisó que uno de los temas centrales fue la situación edilicia del Registro Civil local. En ese sentido, Lambert explicó que resulta necesaria una refacción integral del edificio debido a su estado actual. "Es necesario enfrentar una refacción por las condiciones edilicias que presenta, así que estuvimos trabajando en esa línea", señaló.
En materia sanitaria, la intendenta planteó la necesidad de fortalecer el hospital de la ciudad mediante la incorporación de equipamiento y nuevas prestaciones. "Hablamos sobre la posibilidad de avanzar por etapas, dotándolo de un laboratorio propio y proyectando lo que sería un pequeño quirófano", indicó, y valoró "el entendimiento del gobernador ante esta problemática y el compromiso de acompañarnos con la ayuda necesaria para equiparlo".
Por otra parte, también analizaron el desarrollo de la temporada turística. La jefa comunal se mostró conforme con los niveles de ocupación registrados durante el fin de semana largo. "Hoy ya contamos con un 99 por ciento de ocupación, lo que refleja el buen momento que atraviesa la actividad en la ciudad", precisó.
En ese marco, remarcó la importancia del trabajo articulado con el sector privado y con Termas Villa Elisa para continuar fortaleciendo la infraestructura y los servicios destinados a quienes eligen la ciudad como destino.
Finalmente, Lambert subrayó el valor del trabajo conjunto con la provincia. "Es muy importante poder tener estas instancias, que el gobernador nos reciba, escuche nuestras planificaciones y nos acompañe. Ese agradecimiento lo hago extensivo a todo su equipo, que siempre está predispuesto a atendernos", concluyó.