Mejorar la infraestructura del hospital y escuelas de María Grande, otro foco de acción conjunta

El Gobierno provincial y el municipio de María Grande evaluaron realizar obras en asociación para mejorar el entorno que rodea al hospital Doctor Francisco Castaldo y a entidades educativas. Así lo definieron el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Héctor Solari, tras reunirse este viernes.
El encuentro trató las necesidades más importantes de la localidad del departamento Paraná y de allí surgió priorizar las construcciones que circunscriben a instituciones que dependen de la provincia. "Hablamos sobre trabajar en conjunto con la provincia, especialmente para solucionar problemas de infraestructura de los perímetros del hospital y escuelas, del mismo modo lo relacionado a las calles que los rodean. El gobernador nos pidió que le acerquemos el proyecto para poder llevarlo adelante en conjunto", resumió el intendente Héctor Solari, al finalizar la audiencia.
El interlocutor del mandatario provincial también refirió que se trató sobre un "proyecto anhelado por los mariagrandenses", como es el Polideportivo, y también del futuro propósito de su gestión, como es el Parque Industrial. Sobre este último punto, Solari recordó que el año pasado "gracias al apoyo provincial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) financió un estudio referente al lugar de instalación y desarrollo del proyecto".
En tal sentido, el funcionario consideró que la reunión fue "muy positiva", agradeció al gobernador Frigerio por su predisposición "y también por sus consejos sobre las gestiones, que siempre son bienvenidos".