Los entrerrianos Carmelo Retamar y Luciano Biondi ganaron el Olimpia de Plata en Bochas y Softbol

Los jóvenes entrerrianos Carmelo Retamar y Luciano Biondi resultaron ganadores del Olimpia de Plata en el evento celebrado este lunes en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

22 de Diciembre de 2025
Luciano Biondi y Carmelo Retamar.
Luciano Biondi y Carmelo Retamar. Foto: Olimpia de Plata.

Los jóvenes entrerrianos Carmelo Retamar y Luciano Biondi resultaron ganadores del Olimpia de Plata en el evento celebrado este lunes en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los entrerrianos Carmelo Retamar y Luciano Biondi lograron ser vencedores en su terna y llevarse el Olimpia del Plata, un evento que se llevó a cabo este lunes en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenas Aires.

 

Desde el softbol, destacaron: "Luciano Biondi es ganador del Premio Olimpia de Plata 2025. Al igual que su padre, Ricardo Biondi que lo logró en 2002. Felicitaciones Luchi!!! Dejando a Paraná en lo más alto".

 

Por otra parte, desde la Confederación Argentina de Bochas, enunciaron: "El entrerriano se quedó con la estatuilla que entrega el Circulo Periodistas Deportivos después de un gran año en el que obtuvo 3 medallas de Bronce en el Mundial Juvenil de Turquía."

Canapino se quedó con el Olimpia de Oro

 

Como en 2018, Canapino obtuvo el máximo galardón. Se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, al obtener su quinto título en el TC, además de triunfar en el TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000. El arrecifeño superó a Franco Colapinto que aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para la temporada 2026, consolidando su proyección internacional. Nicolás Cavigliasso, ganador del Rally Dakar en Challenger junto a su esposa y navegante Valentina Pertegarini, completaron la terna.

 

Entre los ganadores destacados, Facundo Campazzo logró el Olimpia de Plata en básquet. “Cualquiera de los tres hubiese sido un merecido ganador”, dijo el base cordobés, quien no pudo estar presente porque está en plena temporada con el Real Madrid.

 

En ajedrez en Faustino Oro fue el vencedor. Se trata de la joya de 12 años logró su segunda norma de gran maestro. Es su segunda estatuilla del prodigio en este galardón.

 

En golf fue premiado Ángel Cabrera, quien regresó al circuito tras cumplir condena en prisión por causas de violencia de género. Su retorno, aún en proceso de reconstrucción, lo devolvió al centro de la escena deportiva.

 

Agostina Hein consiguió el merecido premio en natación. La atleta de 17 años se consagró en el Mundial Juvenil, disputado en el Complejo Acuático de Otopeni, en Rumania, con el oro en la prueba de 400 metros combinado y, la medalla plateada en los 800 metros libre.

 

En tenis, Horacio Zeballos ganó luego de conquistar sus primeros dos Grand Slams en dobles —Roland Garros y el US Open— junto al español Marcel Granollers, y regresar al top cinco del mundo. Superó a Francisco Cerúndolo, vigésimo primero del ranking en singles, finalista del Argentina Open y semifinalista en el Masters 1000 de Madrid, y a Solana Sierra, actual número 66 de la clasificación femenina, completan la terna.

 

En motociclismo se impuso Valentín Perrone, quien corre en Moto3 en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. El joven de 17 años nació en España, pero decidió representar a nuestro país. Logró un podio al ser tercero en Países Bajos y sumó puntos en otros 14 Grandes Premios.

 

En polo, Adolfo Cambiaso nieto se llevó el premio tras conquistar la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina.

 

La natación tiene como principal candidata a Agostina Hein, quien a sus 17 años cerró el año con 39 medallas de oro, nueve récords argentinos y un título y un subcampeonato mundial. Macarena Ceballos y Ulises Saravia también aspiran al reconocimiento en esta disciplina.

 

El fútbol Ángel Di María fue el premiado: obtuvo la Copa de la Liga de Portugal con el Benfica antes de regresar a Rosario Central, donde fue figura y el equipo terminó primero en la tabla anual de la Liga Profesional. Fideo superó a otros reunió a dos campeones del mundo en Qatar: Lautaro Martínez, subcampeón con el Inter de Milán en la Supercopa, la Copa y la Serie A de Italia, así como en la Champions League; y Leandro Paredes, que volvió a Boca Juniors tras su paso por la Roma.

 

Todos los gandores de los Olimpia 2025

 

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

Esports: Leviatán

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (n)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo

