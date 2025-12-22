Los entrerrianos Carmelo Retamar y Luciano Biondi ganaron el Olimpia de Plata en Bochas y Softbol

Los jóvenes entrerrianos Carmelo Retamar y Luciano Biondi resultaron ganadores del Olimpia de Plata en el evento celebrado este lunes en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el softbol, destacaron: "Luciano Biondi es ganador del Premio Olimpia de Plata 2025. Al igual que su padre, Ricardo Biondi que lo logró en 2002. Felicitaciones Luchi!!! Dejando a Paraná en lo más alto".
Por otra parte, desde la Confederación Argentina de Bochas, enunciaron: "El entrerriano se quedó con la estatuilla que entrega el Circulo Periodistas Deportivos después de un gran año en el que obtuvo 3 medallas de Bronce en el Mundial Juvenil de Turquía."
Canapino se quedó con el Olimpia de Oro
Como en 2018, Canapino obtuvo el máximo galardón. Se convirtió en el primer piloto en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, al obtener su quinto título en el TC, además de triunfar en el TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000. El arrecifeño superó a Franco Colapinto que aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para la temporada 2026, consolidando su proyección internacional. Nicolás Cavigliasso, ganador del Rally Dakar en Challenger junto a su esposa y navegante Valentina Pertegarini, completaron la terna.
Entre los ganadores destacados, Facundo Campazzo logró el Olimpia de Plata en básquet. “Cualquiera de los tres hubiese sido un merecido ganador”, dijo el base cordobés, quien no pudo estar presente porque está en plena temporada con el Real Madrid.
En ajedrez en Faustino Oro fue el vencedor. Se trata de la joya de 12 años logró su segunda norma de gran maestro. Es su segunda estatuilla del prodigio en este galardón.
En golf fue premiado Ángel Cabrera, quien regresó al circuito tras cumplir condena en prisión por causas de violencia de género. Su retorno, aún en proceso de reconstrucción, lo devolvió al centro de la escena deportiva.
Agostina Hein consiguió el merecido premio en natación. La atleta de 17 años se consagró en el Mundial Juvenil, disputado en el Complejo Acuático de Otopeni, en Rumania, con el oro en la prueba de 400 metros combinado y, la medalla plateada en los 800 metros libre.
En tenis, Horacio Zeballos ganó luego de conquistar sus primeros dos Grand Slams en dobles —Roland Garros y el US Open— junto al español Marcel Granollers, y regresar al top cinco del mundo. Superó a Francisco Cerúndolo, vigésimo primero del ranking en singles, finalista del Argentina Open y semifinalista en el Masters 1000 de Madrid, y a Solana Sierra, actual número 66 de la clasificación femenina, completan la terna.
En motociclismo se impuso Valentín Perrone, quien corre en Moto3 en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. El joven de 17 años nació en España, pero decidió representar a nuestro país. Logró un podio al ser tercero en Países Bajos y sumó puntos en otros 14 Grandes Premios.
En polo, Adolfo Cambiaso nieto se llevó el premio tras conquistar la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina.
El fútbol Ángel Di María fue el premiado: obtuvo la Copa de la Liga de Portugal con el Benfica antes de regresar a Rosario Central, donde fue figura y el equipo terminó primero en la tabla anual de la Liga Profesional. Fideo superó a otros reunió a dos campeones del mundo en Qatar: Lautaro Martínez, subcampeón con el Inter de Milán en la Supercopa, la Copa y la Serie A de Italia, así como en la Champions League; y Leandro Paredes, que volvió a Boca Juniors tras su paso por la Roma.
Todos los gandores de los Olimpia 2025
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino
Básquetbol: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas: Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestoball: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
Esquí Náutico: Eugenia De Armas
Esgrima: Isabel Di Tella
Esports: Leviatán
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Padel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Polo: Adolfo Cambiaso (n)
Remo: Santino Menín
Rugby: Santiago Carreras
Softbol: Luciano Biondi
Taekwondo: Ignacio Espíndola
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Vóleibol: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo