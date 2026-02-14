Nicolás Moscardini hizo historia en el Turismo Carretera con una pole inolvidable: cómo les fue a los entrerrianos

Nicolás Moscardini sorprendió en el Turismo Carretera al lograr la pole position en su debut absoluto en El Calafate y establecer un nuevo récord de pista.
Nicolás Moscardini hizo historia en el Turismo Carretera al conseguir la pole position en su debut absoluto dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino. El piloto platense de 25 años fue el más veloz en la clasificación disputada en el autódromo de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, escenario de la apertura del campeonato 2026 del Turismo Carretera.
A bordo de su Ford Mustang, Moscardini marcó un tiempo de 1m19s489 y no solo se quedó con el mejor registro de la jornada, sino que además estableció un nuevo récord para el circuito santacruceño. De esta manera, superó por 0s066 la marca que había conseguido Juan Martín Trucco en 2025, cuando giró con un Dodge Challenger.
La clasificación estuvo lejos de desarrollarse con normalidad. Una inusual y prolongada demora, cercana a los 50 minutos, alteró el cronograma debido a inconvenientes con el sistema de cronometraje implementado por la ACTC, distinto al utilizado en temporadas anteriores. Algunos pilotos incluso advirtieron que sus mejores tiempos no habían sido registrados correctamente.
Una clasificación caótica y una vuelta perfecta
El problema técnico se produjo cuando habían transcurrido seis de los ocho minutos del primer cuarto clasificatorio. Ese grupo no regresó a pista y, como consecuencia, el resto de los parciales también dispuso de apenas seis minutos para marcar tiempos, en una tanda que combinó tensión, incertidumbre y estrategias ajustadas al límite.
En ese contexto adverso, Moscardini mostró temple y contundencia. Con el Falcon que utilizó en el TC Pista la temporada pasada reconvertido en Mustang, y bajo la estructura del Gurí Martínez Competición —con asistencia técnica de Federico Raffo y motores de Ariel Martínez— el joven logró exprimir al máximo el potencial del auto.
“Tuve un auto increíble. Estoy muy orgulloso y feliz de haber llegado al TC. Me mostré muy competitivo durante todo el día y me tenía fe para clasificar, pero nunca me imaginé esta locura”, confesó Moscardini en Campeones Radio y AM590 Continental, reflejando la magnitud de lo conseguido.
El Calafate, tierra fértil para debutantes
El resultado reafirma una tendencia particular del trazado patagónico: convertirse en escenario ideal para hitos de pilotos jóvenes o debutantes. En 2023, Otto Fritzler logró allí su primera pole position; en 2024, Tobías Martínez alcanzó su primera victoria; y en 2025, Facundo Chapur celebró su estreno triunfal. Ahora, Moscardini inscribe su nombre en esa lista selecta.
Quien estuvo muy cerca de sumarse a ese grupo fue Juan José Ebarlín. El representante de Benito Juárez, al mando de un Chevrolet Camaro del LRD Performance, quedó a tan solo 0s056 del tiempo de Moscardini, igualando su mejor resultado en clasificación dentro del TC.
“El auto fue tomando temperatura y fue mejorando, y lo pude aprovechar al máximo: pude hacer tres vueltas muy buenas, sin nadie que me complique adelante”, destacó Ebarlín, también en diálogo con Campeones Radio y AM590 Continental.
Un arranque que promete
El dominio de los Ford Mustang se completó con la actuación de Juan Bautista De Benedictis, quien en su primera presentación con el RUS Med Team culminó tercero, a 0s162 del poleman. Para el necochense fue su mejor clasificación desde noviembre de 2021, cuando había sido tercero en Toay.
En tanto, Julián Santero concretó un destacado debut del BMW M4 al ubicarse cuarto, a 0s170, mientras que Jonatan Castellano cerró el top cinco con el Dodge Challenger del Galarza Racing, a 0s175 de la punta.