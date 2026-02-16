Exportaciones entrerrianas: crecieron 47% y superaron los 2.096 millones de dólares en 2025

Las exportaciones entrerrianas mostraron un marcado incremento durante 2025, según los datos preliminares difundidos por organismos provinciales. El comercio exterior alcanzó un valor superior a los 2.096 millones de dólares y representó el envío de casi 5,6 millones de toneladas de mercaderías hacia distintos mercados internacionales.

El crecimiento interanual fue del 47 por ciento en comparación con 2024 y, si se toma como referencia 2023, el salto se aproxima al 100 por ciento. En ese año las ventas externas habían rondado los 1.000 millones de dólares, mientras que en el último período prácticamente duplicaron esa cifra.

Los datos fueron divulgados por la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Económico y surgen de estimaciones elaboradas por la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia. Se trata de cifras preliminares que permiten observar la evolución del comercio exterior entrerriano en los últimos tres años.

Qué productos se exportaron

El detalle por rubros muestra que el 56 por ciento de las operaciones correspondió a productos primarios, el 36 por ciento a manufacturas de origen agropecuario y el 8 por ciento a bienes industriales y energéticos.

Entre los principales alimentos comercializados se encuentran trigo, soja, carne bovina, maíz, arroz y productos lácteos. En términos comparativos, los productos primarios incrementaron sus ventas al exterior un 66 por ciento respecto del año anterior, los agroindustriales crecieron 24 por ciento y los industriales 57 por ciento.

Destinos y mercados

China concentró el 27 por ciento de las compras, seguida por Brasil con el 11 por ciento y Chile con el 6 por ciento. Uruguay representó el 5 por ciento del total exportado, mientras que Estados Unidos, Países Bajos y Vietnam alcanzaron cada uno el 4 por ciento. Perú, Indonesia y Argelia registraron participaciones cercanas al 3 por ciento.

De este modo, las exportaciones entrerrianas consolidaron en 2025 un crecimiento sostenido en volumen y valor, con predominio del sector agropecuario y agroindustrial en la estructura productiva provincial.