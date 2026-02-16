Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuánto se cobra y requisitos 2026

La Ayuda Escolar Anual de ANSES comenzó a liquidarse para el ciclo lectivo 2026 y miles de familias argentinas aguardan el depósito del beneficio destinado a cubrir los gastos del inicio de clases. Se trata de un pago único anual que alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, siempre que acrediten la escolaridad de sus hijos.

Según la última actualización oficial, el monto total asciende a $85.000 por cada niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos establecidos. El beneficio se abona sin distinción de provincia o zona geográfica y se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular percibe habitualmente sus asignaciones familiares.

El total surge de la suma de dos conceptos: $42.039 correspondientes a la ayuda escolar regular y $42.961 de un refuerzo extraordinario fijado por el decreto 63/2025. Si bien este complemento había sido anunciado originalmente para 2025, se estima que durante 2026 continuará vigente, manteniendo el mismo esquema de pago que el año anterior.

Quiénes pueden acceder al beneficio

De acuerdo con lo informado por Administración Nacional de la Seguridad Social, para recibir la Ayuda Escolar Anual es indispensable percibir la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad. Además, los hijos deben tener entre 45 días de vida y hasta 18 años de edad.

Otro de los puntos centrales es acreditar la asistencia a un establecimiento educativo oficial, ya sea de nivel inicial, primario o secundario. Sin la certificación de escolaridad regular, el organismo no habilita el pago del beneficio.

Foto: Archivo Elonce.

El ingreso del grupo familiar también es un factor determinante. El monto completo de $85.000 corresponde a familias con ingresos de hasta $5.292.758 brutos. En todos los casos, el pago es por cada hijo que cumpla con las condiciones exigidas por el sistema.

Qué cubre y qué no incluye la ayuda

Desde el organismo aclararon que el beneficio es estrictamente económico. Aunque el depósito suele efectuarse en marzo, la documentación debe cargarse previamente. Para el período 2026, la fecha límite establecida para presentar el certificado escolar fue el 31 de diciembre de 2025. Esta instancia permitió ordenar el padrón y confirmar la continuidad educativa de cada beneficiario.

Foto: Archivo Elonce.

No obstante, quienes no hayan cumplido con ese plazo podrán gestionar la ayuda para el próximo ciclo lectivo. El trámite sigue siendo fundamental para miles de hogares, ya que el dinero suele destinarse a la compra de útiles, guardapolvos, zapatillas, libros y otros materiales solicitados por las instituciones educativas.

Paso a paso: cómo hacer el trámite en Mi ANSES

El procedimiento se realiza de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES. Para comenzar, es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “Hijos” en el menú principal y luego hacer clic en “Presentar certificado escolar” para generar el formulario correspondiente. Ese documento debe descargarse o imprimirse y llevarse al establecimiento educativo para su firma, señaló el organismo.

Finalmente, el titular deberá sacar una foto o escanear el certificado firmado y volver a ingresar a Mi ANSES para cargarlo en la sección “Hijos” – “Presentar certificado escolar”. Tras la validación de los datos, el organismo habilitará el pago de la Ayuda Escolar Anual en la cuenta bancaria declarada.