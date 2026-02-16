Boca suma problemas: Paredes y Ascacibar en duda para jugar ante Racing

El presente de Boca continúa cargado de dificultades. Tras el empate frente a Platense en La Bombonera, que dejó silbidos desde las tribunas y un ambiente de inconformidad, el equipo sumó nuevas preocupaciones físicas de cara al duelo del viernes ante Racing.

En ese encuentro, la enfermería volvió a sumar nombres. Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar terminaron con molestias y quedaron bajo evaluación médica. El cuerpo técnico aguarda la evolución de ambos, aunque el panorama no resulta alentador en una semana de escaso margen de recuperación.

Las señales durante el partido

Según informó TyC Sports, Paredes comenzó a evidenciar molestias en el tobillo derecho durante el primer tiempo. Aunque intentó continuar, en el complemento pidió el cambio. Tras el encuentro, explicó: “Vengo arrastrando una molestia”. Las imágenes de la transmisión lo mostraron con hielo en la zona afectada, lo que incrementó la preocupación.

Leandro Paredes salió lesionado.

En el caso de Ascacíbar, la dolencia sería de tipo muscular. Sobre el cierre del partido se lo observó tocándose la parte posterior de la pierna izquierda e incluso elongando en pleno campo. Sin parte médico oficial hasta el momento, su presencia frente a Racing aparece seriamente comprometida.

Ascacibar sintió una molestia.

Un plantel condicionado

La situación se agrava porque el equipo arrastra varias bajas desde fechas anteriores. Continúan fuera de consideración Carlos Palacios, Milton Giménez, Alan Velasco, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Rodrigo Battaglia. Si bien Edinson Cavani volvió a sumar minutos y Lucas Janson fue titular, la lista de ausencias sigue siendo extensa.

Ante este panorama, el entrenador podría recurrir nuevamente a futbolistas juveniles. Milton Delgado asoma como alternativa inmediata en el mediocampo, mientras que Tomás Aranda dejó una buena impresión ante Platense y podría ganar terreno en la consideración.

Con el calendario ajustado y la necesidad de sumar puntos, Boca afrontará el compromiso del viernes a las 20 frente a Racing con interrogantes en su formación. La evolución física de Paredes y Ascacíbar será determinante para definir el armado del equipo en una semana que ya comenzó cuesta arriba.