Sofía Gonet habló de Mauro Icardi y respondió a los rumores que la involucraban

La influencer fue señalada en redes como la supuesta mujer que habría enviado fotos al delantero en medio de su vínculo con la China Suárez. Con ironía, desmintió las versiones y dejó frases que rápidamente se viralizaron.

16 de Febrero de 2026
Sofía Gonet, Mauro Icardi y la China Suárez.
Sofía Gonet, Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Agencia NA.

La influencer Sofía Gonet quedó en el centro de versiones mediáticas luego de que circulara la hipótesis de que sería la mujer que habría enviado imágenes privadas a Mauro Icardi. En medio de especulaciones sobre el entorno del futbolista y su vínculo con la China Suárez, la creadora de contenido decidió pronunciarse públicamente y aclarar su postura.

 

El nombre de Sofía Gonet comenzó a replicarse en redes tras comentarios realizados en programas televisivos, donde se mencionó a una mujer rubia vinculada a un ciclo de aire. Desde entonces, los usuarios asociaron la descripción con la influencer, lo que alimentó el debate digital y multiplicó los mensajes dirigidos hacia ella.

 

 

Según informó el programa Infama (América TV), la joven fue consultada por un móvil televisivo y allí respondió con su estilo característico. “Es mentira. Pero no puedo creer que no la vi. Porque me parecía espectacular la historia. ¡Me hubiese servido un montón! Pero es mentira, nunca le escribí”, aseguró ante las cámaras.

 

La respuesta pública y el tono irónico

 

Lejos de mostrarse incómoda, la influencer optó por el humor para desactivar el escándalo. Incluso ironizó sobre el impacto mediático que hubiese tenido la versión. “Me serviría desde lo personal porque me parece divertidísimo robarle el novio a la China Suárez, como construcción de una historia. Además, nada más lindo que salpicarte con un escándalo”, expresó en tono sarcástico.

 

Sof&iacute;a Gonet habl&oacute; de Icardi. Foto: Archivo.
Sofía Gonet habló de Icardi. Foto: Archivo.

 

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron reacciones divididas entre quienes celebraron la respuesta y quienes cuestionaron la exposición pública del tema.

 

Su postura sobre los futbolistas

 

En el mismo intercambio, la influencer fue categórica respecto a su interés personal en el mundo del fútbol. “No me gustan los jugadores de fútbol, cero, para nada. Los detesto”, afirmó, descartando cualquier vínculo sentimental con deportistas.

 

 

Mientras tanto, el nombre de Sofía Gonet continúa circulando en redes sociales, aunque la propia protagonista aseguró que no tuvo ningún contacto con el delantero y negó de manera directa las versiones que la involucraban.

Sofía Gonet Mauro Icardi
