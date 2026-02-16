Feriado de carnaval: Puerto Sánchez volvió a ser el punto de encuentro en Paraná

En este lunes feriado de carnaval, Puerto Sánchez volvió a posicionarse como uno de los lugares más elegidos por vecinos y turistas que buscan gastronomía típica frente al río. Desde el mediodía, el movimiento fue constante y los tradicionales restaurantes del sector trabajaron con una alta ocupación.

El móvil de Elonce recorrió el paseo y dialogó con comerciantes y comensales, quienes coincidieron en remarcar el crecimiento de público durante los últimos días.

“Hace muchos años que no venía tanta gente”

Dardy, referente de uno de los espacios gastronómicos históricos del lugar, explicó que la convocatoria comenzó antes del feriado. “Desde el martes”, respondió al ser consultado sobre cuándo empezó el movimiento intenso, y agregó: “Hace muchos años que no ha venido tanta gente como ahora. La verdad que estamos agradecidos”.

El comerciante destacó que el trabajo fue sostenido durante todo el fin de semana y que el público respondió incluso con condiciones climáticas cambiantes. En relación a la propuesta culinaria, señaló que las empanadas siguen siendo uno de los platos más pedidos.

Puerto Sánchez. Foto: Elonce.

“Somos los únicos que hacemos con filé, nada de molida”, afirmó, y detalló que también se ofrecen surubí frito, dorado, boga y pacú.

Visitantes que eligen tradición frente al río

Entre los comensales había familias provenientes de Buenos Aires. Una de las visitantes, oriunda de Lanús Este, comentó que era su primera vez en la ciudad y destacó la experiencia: “La verdad, una atención muy buena, la comida espectacular. Todo fresquito, muy rico”.

Puerto Sánchez. Foto: Elonce.

Otra turista remarcó que el paseo fue recomendado por familiares locales y valoró la posibilidad de compartir la mesa junto al río. “Yo no había comido nunca pescado así, las empanadas sobre todo, un manjar”, sostuvo.

Vecinos de Paraná también señalaron que el sector es una elección habitual en fechas especiales. “Es un lugar muy apropiado para venir”, manifestó uno de los entrevistados, quien aseguró que cada vez que recibe visitas, elige llevarlos a Puerto Sánchez para que conozcan el paseo y su propuesta gastronómica.

Con un marco de público sostenido durante toda la jornada y una oferta centrada en pescado de río, Puerto Sánchez reafirmó su perfil como uno de los puntos más representativos de la ciudad durante el feriado de carnaval.