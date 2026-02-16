Se incendió galpón con 500 cerdos: las pérdidas rondan los $300.000.000

Un incendio arrasó un galpón con 500 cerdos en un establecimiento rural ubicado sobre Ruta 20, a dos kilómetros al norte de Lucas Sud Primera, en el departamento Villaguay, y las pérdidas económicas fueron estimadas en alrededor de 300 millones de pesos. El siniestro ocurrió este lunes por la mañana y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios y personal policial.

El fuego se desató pasadas las 6 en el establecimiento “La Providencia”, tras un llamado recibido en la Sala de Comunicaciones que alertó sobre un incendio de gran magnitud. Al arribar, efectivos de la Subcomisaría Lucas Sud 1ª constataron que el galpón destinado a la cría de porcinos se encontraba completamente envuelto en llamas.

Como consecuencia del incendio, murieron aproximadamente 500 animales, entre madres y crías. Solo sobrevivió un padrillo que logró escapar antes de que la estructura colapsara por completo.

El comisario inspector Santiago Cerda Cáceres explicó a Elonce que la distancia y el estado de los caminos dificultaron la llegada de los equipos de emergencia. “Por una cuestión de distancia y por el estado de los caminos tras las lluvias, el personal demoró entre 30 y 40 minutos en llegar. Cuando arribaron, se encontraron con un incendio totalmente generalizado en el galpón donde había unos 500 cerdos, que lamentablemente murieron calcinados”, indicó.

El funcionario detalló que la destrucción fue total y que, en principio, se trataría de un accidente. “La estructura quedó completamente destruida. El perito pudo advertir cierta precariedad en las instalaciones, lo que habría provocado un accidente de tipo eléctrico que originó el fuego y el posterior colapso del galpón”, señaló.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villaguay, que realizaron tareas de extinción y enfriamiento durante varias horas. Incluso, una autobomba quedó empantanada en el trayecto debido a las condiciones de los caminos rurales.

Pérdidas millonarias y rápida propagación

Cerda Cáceres afirmó que este tipo de hechos no son habituales en la zona. “En el tiempo que llevo al frente de la gestión no hemos tenido un hecho de estas características. Veníamos de incendios forestales en la zona de Raíces, pero en instalaciones de este tipo no es algo común”, sostuvo.

Respecto al aviso inicial, precisó que en el establecimiento había tres encargados. “Uno de ellos fue quien dio aviso inmediato a la comisaría y solicitó la intervención de bomberos. El establecimiento está a unos 28 kilómetros de Villaguay y los caminos son de tierra, lo que complicó el acceso”, explicó.

El comisario confirmó además la magnitud del perjuicio económico. “Estuvimos dialogando con el propietario y la pérdida ronda los 300 millones de pesos. Fue muy poco lo que se pudo hacer debido a la rapidez con la que se propagó el fuego y la distancia que debió recorrer el personal”, expresó.

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron daños en otros galpones lindantes ni en depósitos cercanos del mismo propietario.

Finalmente, el funcionario indicó que en los últimos días se habían registrado lluvias importantes en la región, con acumulados de hasta 70 milímetros, y que existe un pronóstico de nuevas precipitaciones para los próximos días. No obstante, aclaró que esas condiciones no incidieron en el origen del siniestro, que continúa bajo investigación.