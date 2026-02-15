 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Edición 2026

La tercera noche de los Carnavales paranaenses fue reprogramada por cuestiones climáticas

Se comunicó oficialmente que la tercera noche de los Carnavales de Paraná no se realizarán este domingo. La Noche de Coronación pasará para el martes.

15 de Febrero de 2026
Carnaval de Paraná.
Carnaval de Paraná. Foto: Municipalidad de Paraná.

La Municipalidad de Paraná informó que la tercer noche de competencia de los Carnavales oficiales, prevista para este domingo a las 20 hs, en el Corsódromo de calle Salvador Maciá, fue reprogramada para el lunes 16 de febrero debido a las condiciones climáticas.

 

La jornada iba a contar con el desfile de las Comparsas Iporá, Emperatriz, Fantasía, Colibrí, las baterías Do Samba Ibicuy y Puro Swing, y los conjuntos carnavalescos Ritmos libres y el Regreso de los colombianos. La decisión se tomó priorizando la seguridad de artistas, trabajadores y público.

 

A su vez, la Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias se reprograma para el martes 17 de febrero a partir de las 19 hs.

Temas:

Carnaval de Paraná
