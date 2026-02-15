 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se cayó un árbol en Avenida Ramírez y el tránsito está interrumpido

15 de Febrero de 2026
Así quedó el árbol.
Así quedó el árbol. Foto: Somos la Ciudad.

Hay un corte de calle en avenida Ramírez este domingo por la tarde luego de que un árbol cayera sobre la calzada y obligara a interrumpir totalmente el tránsito entre Urdinarrain y Guillermo Saraví.

La ciudad de Paraná registró un corte de calle en avenida Ramírez este domingo por la tarde, luego de que un árbol de importantes dimensiones se desplomara sobre la calzada e interrumpiera por completo la circulación vehicular. El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre Urdinarrain y Guillermo Saraví, una zona de alto tránsito durante los fines de semana.

 

Según se informó oficialmente, el árbol cayó de manera repentina y ocupó gran parte de la cinta asfáltica, lo que generó complicaciones inmediatas para automovilistas y motociclistas que transitaban por el lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración en vehículos particulares.

 

Foto: Somos la Ciudad.
Foto: Somos la Ciudad.

 

En pocos minutos, agentes de Tránsito y personal de Defensa Civil de la Municipalidad se hicieron presentes para asegurar el área y organizar desvíos preventivos.

 

Desde el lugar reiteraron el pedido de precaución a quienes circulen por la zona, especialmente ante la posibilidad de nuevas inclemencias climáticas que puedan generar situaciones similares en otros puntos de la ciudad.

 

Recomendaciones y normalización del tránsito

 

Mientras se desarrollaban los trabajos, el tránsito permaneció totalmente interrumpido en el sector afectado. La prioridad fue garantizar la seguridad tanto del personal que intervenía como de los vecinos y conductores que se acercaban al lugar.

 

Temas:

Árbol Avenida Ramírez
