Policiales Colón

Una familia con dos niños resultó lesionada tras despiste en la Autovía Artigas

15 de Febrero de 2026
El vehículo terminó fuera de la cinta asfáltica.
El vehículo terminó fuera de la cinta asfáltica. Foto: PER

Una familia sufrió un siniestro vial en la Autovía Artigas y debió ser trasladada al hospital de Concordia tras un despiste. Dos de los ocupantes eran menores de edad.

Un siniestro vial ocurrido este domingo al mediodía en la Autovia Jose Gervasio Artigas dejó como saldo a una familia lesionada tras un despiste a la altura del kilómetro 210, en Colón. El vehículo involucrado terminó fuera de la cinta asfáltica por causas que aún se investigan.

 

El hecho fue protagonizado por un automóvil Peugeot 208, conducido por un hombre de 39 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 41 y dos menores de 10 y 8 años. Según las primeras actuaciones, el rodado perdió la estabilidad mientras circulaba por la traza y salió de la vía.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes, oriundos de Florencio Varela, sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital Delicia Concepcion Masvernat, en la ciudad de Concordia, donde recibieron atención médica.

Las autoridades trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y determinar las circunstancias en que se produjo el despiste.

Hospital Masvernat Concordia despiste Accidente familia lesionada
