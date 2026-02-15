Cerúndolo campeón del Argentina Open 2026: venció a Darderi y logró su cuarto título

Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Argentina Open 2026 al derrotar con contundencia al italiano Luciano Darderi en la final disputada en Buenos Aires. El mejor argentino del ranking se impuso por 6-4 y 6-2 en una hora y 36 minutos de juego, coronando una semana en la que mostró un nivel superlativo.

El porteño comenzó el partido con autoridad, logrando un rápido quiebre en el tercer game del primer set que le permitió manejar el trámite con solidez. Defendió cada turno de saque con determinación y desplegó la potencia de sus golpes, combinada con drops shots precisos que dejaron sin respuesta a su rival. Darderi, por su parte, no pudo capitalizar las cinco oportunidades de break que tuvo a su favor.

En el segundo set, Cerúndolo volvió a golpear temprano: quebró en los primeros dos turnos de saque del italiano y se colocó 3-1 rápidamente. Aunque Darderi recuperó un quiebre en ese tramo, el argentino volvió a imponer condiciones, consiguió un nuevo break en el séptimo game y cerró el encuentro con autoridad.

Un título esperado y merecido

Este triunfo en el Argentina Open 2026 significó el cuarto título ATP para Francisco Cerundolo, quien ya había conquistado los torneos de Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. Además, le permitió sacarse una espina pendiente en el certamen porteño.

En su camino hacia la consagración, Cerúndolo superó al boliviano Hugo Dellien, al checo Vit Kopriva y al argentino Tomas Etcheverry, mostrando solidez en todas sus presentaciones.

La tercera fue la vencida para el argentino, que había perdido las finales de 2021 frente a Diego Schwartzman y de 2025 ante el brasileño Joao Fonseca. Esta vez, ante su público, pudo levantar el trofeo y consolidarse como uno de los referentes del tenis sudamericano en la actualidad.