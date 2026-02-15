Colón vibra con la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 y palpita el show de Abel Pintos

La ciudad de Colón atraviesa uno de los momentos más destacados de su temporada estival con la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, en el denominado “Año de la Madera”. Con una combinación de espectáculos musicales de primer nivel, el prestigio de sus artesanos y una agenda cultural y deportiva diversa, el evento vuelve a posicionar al destino entre los más elegidos de la región. La expectativa crece en esta jornada dominical, que tendrá como gran cierre la presentación de Abel Pintos.

El Escenario Ramón Cabrera fue escenario anoche de una multitudinaria convocatoria con la actuación de Luck Ra, quien se presentó por primera vez en Colón en el marco del Día de los Enamorados. El artista desplegó un repertorio que incluyó “Que Sed”, “La Morocha” y “Que me falte todo”, ante un público que acompañó cada canción y celebró una de las noches más convocantes de los últimos años.

La grilla musical del viernes tuvo una fuerte impronta de cumbia: abrieron Los Famosos, se presentó Cumbia Retro desde la República Oriental del Uruguay, y también formaron parte Enzo Barzola, Nico Zabala con su tributo a Leo Mattioli y Luciano Creiner, preparando el clima ideal para la salida del número central.

Domingo con Abel Pintos como gran protagonista

La Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 continúa este domingo 15 de febrero con una nueva noche de artistas en el Escenario Ramón Cabrera. Hernán Paz, La Arrancada Folk Rock, Igna Sartori, Deja Vú (“Experiencia Soda Cerati”) y Tomi Jackson integran la grilla previa al esperado cierre de Abel Pintos, uno de los músicos más convocantes del país.

La organización informó que la Fiesta puede seguirse todas las noches en vivo a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Colón, con transmisión por Facebook y YouTube. De esta manera, quienes no puedan acercarse al predio tienen la posibilidad de disfrutar de cada espectáculo desde distintos puntos del país.

En cuanto a los horarios, el predio abre todos los días de 19 a 00, mientras que viernes, sábado, domingo y lunes también puede visitarse de 10 a 13, permitiendo recorrer con mayor tranquilidad los distintos espacios y propuestas.

Arte en madera y actividades para toda la familia

Uno de los puntos centrales de esta edición es el Patio de Tallistas, que celebra su 20° aniversario. Allí, el público puede observar en tiempo real el proceso de creación de obras en madera, consolidándose como emblema del “Año de la Madera” y como una de las propuestas más convocantes del predio.

La agenda también se vive durante el día con el programa “Artesanía en Movimiento”. En la Casa del Bicentenario se desarrolló una competencia de ajedrez que sumó una alternativa cultural y deportiva, ampliando la experiencia para vecinos y turistas.

Además, en el predio continúa disponible la posibilidad de adquirir el bono del auto, una iniciativa que acompaña las actividades de esta edición. Con música, arte y propuestas para todas las edades, la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 transita una jornada clave que promete cerrar a pura emoción con la voz de Abel Pintos como broche de oro.