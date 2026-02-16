El ciclo de cine Verano Frankenstiano tuvo otra función a sala llena

El pasado viernes más de 60 personas disfrutaron de la serie de clásicos del cine, en el marco del ciclo Verano Frankenstiano, que se basan en el icónico personaje. La iniciativa se desarrolla desde enero y marca la apertura de la temporada 2026 del Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer) en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial. Ambos organismos que dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En dicha oportunidad la función se realizó en la sala de lectura principal previendo las condiciones climáticas.

El ciclo terminará el próximo viernes 20, a las 20.30, con la película Frankenstein de Mary Shelley (Estados Unidos, 1994), dirigida por Kenneth Branagh quien también protagoniza la cinta junto a Robert De Niro como el monstruo. Es conocida por intentar ser la adaptación más fiel al texto original, manteniendo el marco narrativo de la expedición al Ártico.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.