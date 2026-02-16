ATE convocó a paro y movilización contra la reforma laboral

ATE confirmó que realizará un paro con movilización frente al Congreso de la Nación el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida fue anunciada por su secretario general, Rodolfo Aguiar, quien expresó un fuerte rechazo al proyecto y cuestionó la estrategia oficial en el debate parlamentario.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado señalaron que la decisión fue adoptada en conjunto con un frente que reúne a más de cien sindicatos. El espacio gremial rechaza cualquier intento de acuerdo parcial durante el tratamiento legislativo y plantea una oposición integral al contenido de la ley.

Aguiar explicó que, a juicio de la organización, “toda la ley de principio a final nos perjudica”. En ese sentido, sostuvo que si bien se eliminaron artículos que afectaban directamente a los sindicatos, permanecen puntos que consideran perjudiciales para los trabajadores.

Críticas al proyecto y al Congreso

El dirigente fue enfático al referirse a la posibilidad de negociar cambios puntuales: “No puede aparecer como que canjeamos plata por explotación, plata por más precarización, justo de aquellas y aquellos que tenemos que representar”, expresó, marcando la postura intransigente del gremio frente a la iniciativa.

La movilización de ATE se sumará al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, que también anunció una huelga nacional de 24 horas para la jornada en que se debata la reforma laboral en la Cámara baja. La adhesión de los gremios del transporte anticipa una paralización significativa de colectivos, trenes, subtes y taxis en todo el país, indicó Infobae.

Consultado sobre la estrategia elegida, Aguiar sostuvo que el objetivo es mantener presencia en las calles mientras se desarrolla la sesión parlamentaria. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, afirmó.

Tensión política y cuestionamientos

El sindicalista también lanzó críticas hacia sectores del arco político que, según su visión, modificaron su postura tras las elecciones. “Muchos gobernadores, muchas de esas senadoras y senadores y de las diputadas y de los diputados que van a intervenir esta semana, hace solo pocos meses juntaron votos diciéndose peronistas en sus provincias y confrontando las políticas del Gobierno Nacional”, señaló.

En tono irónico, aludió a la votación en la Cámara Alta y afirmó que durante ese debate “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”. Además, advirtió sobre lo que definió como una “malversación instantánea del voto”.

El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno encabezado por Javier Milei y los principales actores sindicales. Esta será la cuarta medida de fuerza general que enfrenta el mandatario en poco más de dos años de gestión.