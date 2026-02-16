 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales En Bruselas

Video: violenta pelea en un avión obligó a un aterrizaje de emergencia

Un vuelo que unía Antalya con Manchester debió desviar su recorrido luego de que varios pasajeros protagonizaran una gresca con golpes y gritos a bordo. El comandante activó el protocolo de seguridad y la policía intervino en pista.

16 de Febrero de 2026
Pelea en un avión.
Pelea en un avión.

Un vuelo que unía Antalya con Manchester debió desviar su recorrido luego de que varios pasajeros protagonizaran una gresca con golpes y gritos a bordo. El comandante activó el protocolo de seguridad y la policía intervino en pista.

Lo que debía ser un viaje sin sobresaltos terminó en un episodio de tensión a bordo de un avión comercial que cubría la ruta entre Antalya, en Turquía, y Manchester, en el Reino Unido. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en Bruselas después de que una discusión entre pasajeros derivara en una pelea que no pudo ser controlada por la tripulación.

 

El incidente ocurrió a más de 10.000 metros de altura y obligó al comandante a modificar la hoja de ruta original para priorizar la seguridad del resto de los viajeros.

 

 

El conflicto en pleno vuelo

 

De acuerdo a la información del diario digital El Sol, la situación comenzó como una discusión verbal en la zona media del avión. En cuestión de minutos, el intercambio de palabras escaló a agresiones físicas entre varios ocupantes.

 

Testigos señalaron que hubo golpes de puño y empujones, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en asientos cercanos. El personal de cabina intervino para intentar separar a los involucrados y restablecer el orden, pero la violencia impidió normalizar el ambiente.

 

 

Ante la imposibilidad de controlar el altercado y considerando el riesgo potencial para la seguridad del vuelo, el comandante resolvió declarar la emergencia y solicitar autorización para descender en el aeropuerto más cercano.

 

Intervención policial en la pista

 

El avión aterrizó en el Aeropuerto de Bruselas, donde efectivos de la policía local ingresaron a la cabina para reducir a los implicados y retirarlos de la aeronave. El resto de los pasajeros permaneció a bordo mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

 

 

El procedimiento provocó demoras de varias horas antes de que el servicio pudiera reanudar su trayecto hacia el Reino Unido. Las autoridades aeroportuarias iniciaron actuaciones para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones.

Temas:

avión Bruselas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso